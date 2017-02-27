«Я думаю, есть опасения, что покупкой активов мы наносим больше вреда чем пользы. На рынке недвижимости надувается пузырь — медианная цена на дом, по крайней мере, та, которую я видел, приближается к $ 400 000. Наше бездействие по поводу цен на жилье в середине двухтысячных создала нам кучу проблем. В этот раз мы должны быть более осторожны», — сказал он.
Denik написав:Я все таки считаю, что 2 ключевых новости будут влиять на валютный рынок на следующей неделе: - кредит Укравтодора и его продажа на межбанке; - погрузка 150 тыс.т. зерна УЗ за сутки 27 августа. Через пару дней эти объемы доедут до портов, и еще через пару дней отразятся в структуре экспорта с соответствующими платежами. В июле и начале августа весь экспорт (а не только жд не дотягивал и до 100 тыс. т в день).
В Україні на валютний ринок впливає важливий фактор який переважує інші - діти в школу - курс вгору!
Denik написав:Я все таки считаю, что 2 ключевых новости будут влиять на валютный рынок на следующей неделе: - кредит Укравтодора и его продажа на межбанке; - погрузка 150 тыс.т. зерна УЗ за сутки 27 августа.