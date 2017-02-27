«Я думаю, есть опасения, что покупкой активов мы наносим больше вреда чем пользы. На рынке недвижимости надувается пузырь — медианная цена на дом, по крайней мере, та, которую я видел, приближается к $ 400 000. Наше бездействие по поводу цен на жилье в середине двухтысячных создала нам кучу проблем. В этот раз мы должны быть более осторожны», — сказал он.
Denik написав:Я все таки считаю, что 2 ключевых новости будут влиять на валютный рынок на следующей неделе: - кредит Укравтодора и его продажа на межбанке; - погрузка 150 тыс.т. зерна УЗ за сутки 27 августа. Через пару дней эти объемы доедут до портов, и еще через пару дней отразятся в структуре экспорта с соответствующими платежами. В июле и начале августа весь экспорт (а не только жд не дотягивал и до 100 тыс. т в день).
В Україні на валютний ринок впливає важливий фактор який переважує інші - діти в школу - курс вгору!
Denik написав:Я все таки считаю, что 2 ключевых новости будут влиять на валютный рынок на следующей неделе: - кредит Укравтодора и его продажа на межбанке; - погрузка 150 тыс.т. зерна УЗ за сутки 27 августа.
и 26/08 около 16.10 я написал, что откупился, но не успел отослать(инет пропал), потом еще раз написал около 16.45 что откупился в последнем вагоне по 26,85(прочитайте пару страниц назад) и сразу после меня Вы написали, что по хорошему курсу 26,70 закрыли кредит Валютный рынок в контексте ДС
а если бы 25го откупился было бы +150долл
обещал только Успіху, что напишу когда откупился и написал
изначально мой план был закинуть всю гривну после окончания 3х депозитов в августе на депо со свободным снятием под 8% и ждать дна (или хотя протянуть до 9-10 сентября)
но 26го пришлось рубить концы и мотать удочки
Спасибо. Тогда все в порядке, Человек-Слово! Я тоже подумал вроде опечатка у Вас (25/26 августа) т.к. 25 августа не было Вашего плана покупки валюты озвучено. А 26 августа все вместе с Вами стали обсуждать ракету на Межбанку, но думаю уточню все равно.