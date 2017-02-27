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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8202820382048205
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:04

Буллард считает, что пора начинать тейперинг

https://minfin.com.ua/2021/08/27/70556302/

«Я думаю, есть опасения, что покупкой активов мы наносим больше вреда чем пользы. На рынке недвижимости надувается пузырь — медианная цена на дом, по крайней мере, та, которую я видел, приближается к $ 400 000. Наше бездействие по поводу цен на жилье в середине двухтысячных создала нам кучу проблем. В этот раз мы должны быть более осторожны», — сказал он.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:09

  vovakwasov написав:
  Denik написав:Я все таки считаю, что 2 ключевых новости будут влиять на валютный рынок на следующей неделе:
- кредит Укравтодора и его продажа на межбанке;
- погрузка 150 тыс.т. зерна УЗ за сутки 27 августа. Через пару дней эти объемы доедут до портов, и еще через пару дней отразятся в структуре экспорта с соответствующими платежами.
В июле и начале августа весь экспорт (а не только жд не дотягивал и до 100 тыс. т в день).

В Україні на валютний ринок впливає важливий фактор який переважує інші - діти в школу - курс вгору!


ніт
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Я все таки считаю, что 2 ключевых новости будут влиять на валютный рынок на следующей неделе:
- кредит Укравтодора и его продажа на межбанке;
- погрузка 150 тыс.т. зерна УЗ за сутки 27 августа.
а 2,7 ярда мвф забыли?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:- кредит Укравтодора и его продажа на межбанке;

Кстати, кредит Укравтодора 376 млн - это 10 млрд. грн. по курсу 26,60 ))))
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:33

  prodigy написав:очепятка, не 25го а 26го :lol:

и 26/08 около 16.10 я написал, что откупился, но не успел отослать(инет пропал), потом еще раз написал около 16.45 что откупился в последнем вагоне по 26,85(прочитайте пару страниц назад) и сразу после меня Вы написали, что по хорошему курсу 26,70 закрыли кредит
Валютный рынок в контексте ДС

а если бы 25го откупился было бы +150долл

обещал только Успіху, что напишу когда откупился и написал

изначально мой план был закинуть всю гривну после окончания 3х депозитов в августе на депо со свободным снятием под 8% и ждать дна (или хотя протянуть до 9-10 сентября)

но 26го пришлось рубить концы и мотать удочки :mrgreen:

Спасибо. Тогда все в порядке, Человек-Слово! :) Я тоже подумал вроде опечатка у Вас (25/26 августа) т.к. 25 августа не было Вашего плана покупки валюты озвучено. А 26 августа все вместе с Вами стали обсуждать ракету на Межбанку, но думаю уточню все равно. :)
GDV29
 
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