Додано: Нед 29 сер, 2021 17:01

Denik написав: В этом то и соль что 2 года имеем околонулевой баланс торговли товаров и услуг при притоке около 10 миллиардов денег заробитчан. Если в 2015-2019 эти деньги шли на латание платежного баланса - то сейчас в стране на руках у народа куча долларов/евро

В этом то и соль что 2 года имеем околонулевой баланс торговли товаров и услуг при притоке около 10 миллиардов денег заробитчан. Если в 2015-2019 эти деньги шли на латание платежного баланса - то сейчас в стране на руках у народа куча долларов/евро

Denik написав: Я стараюсь принимать в учет все факторы. Но вся экономика +/- на уровне 2019 года, кроме туризма, удвоенной выручки металлургов и + 10-15 миллиардов у сельхозпроизводителей Я стараюсь принимать в учет все факторы. Но вся экономика +/- на уровне 2019 года, кроме туризма, удвоенной выручки металлургов и + 10-15 миллиардов у сельхозпроизводителей

Denik написав: Сейчас это ощущается как выплаты валютных кредитов и как уменьшение импорта угля/газа Сейчас это ощущается как выплаты валютных кредитов и как уменьшение импорта угля/газа

Торговля товарами уменьшила дефицит, а торговля услугами уменьшила профицит. Вот и вся история. Общее отрицательное сальдо не помешало в 2019-м гривне укрепиться, а общее положительно сальдо не помешало в 2020-м гривне ослабнуть. Т.е. это не все переменные в уравнении - прямой корреляции нет, а причинно-следственные связи более сложные.Кроме того, не устану повторять, что благоприятная ценовая конъюнктура для экспортного сырья - явление временное, а импортозависимость от товаров конечного использования - постоянное. Чтобы иметь прогнозируемый денежный поток, нужно владеть рычагами ценообразования. Ни с ЖРС, ни с подсолнухом это невозможно. Эта привилегия есть только у тех, кто создает сложный труднокопируемым продукт. Например, у немцев.Баланс внешней торговли, млн долларов:Как видите, в балансе удвоенная экспортная выручка металлургов растворена в таких же удвоенных расходах на импорт углеводородов и пр. Урожай - да, в кое-то веки вытянет во 2-м полугодии сальдо по товарам в плюс, но осень будет первым сезоном дорожающего в мире доллара с момента начала коронакризиса, что, кроме ценовой коррекции на рынке комодов, ударит и по нашей кредитоспособностиТа ну) ВИЭ в наших условиях - это про генерацию денег, а не электроэнергии. Доля в первом - больше 15%, во-втором - меньше 7%. Кроме того, подавляющий объем мощностей еще и расположен там, где неконкурентен и почти невостребован - на Юге, где находится крупнейшая в Европе АЭС и крупнейшая в Европе ГЭС, производящие электричество с себестоимостью ниже 2 центов за кВтч