«Я думаю, есть опасения, что покупкой активов мы наносим больше вреда чем пользы. На рынке недвижимости надувается пузырь — медианная цена на дом, по крайней мере, та, которую я видел, приближается к $ 400 000. Наше бездействие по поводу цен на жилье в середине двухтысячных создала нам кучу проблем. В этот раз мы должны быть более осторожны», — сказал он.
Denik написав:Я все таки считаю, что 2 ключевых новости будут влиять на валютный рынок на следующей неделе: - кредит Укравтодора и его продажа на межбанке; - погрузка 150 тыс.т. зерна УЗ за сутки 27 августа. Через пару дней эти объемы доедут до портов, и еще через пару дней отразятся в структуре экспорта с соответствующими платежами. В июле и начале августа весь экспорт (а не только жд не дотягивал и до 100 тыс. т в день).
В Україні на валютний ринок впливає важливий фактор який переважує інші - діти в школу - курс вгору!
Denik написав:Я все таки считаю, что 2 ключевых новости будут влиять на валютный рынок на следующей неделе: - кредит Укравтодора и его продажа на межбанке; - погрузка 150 тыс.т. зерна УЗ за сутки 27 августа.
и 26/08 около 16.10 я написал, что откупился, но не успел отослать(инет пропал), потом еще раз написал около 16.45 что откупился в последнем вагоне по 26,85(прочитайте пару страниц назад) и сразу после меня Вы написали, что по хорошему курсу 26,70 закрыли кредит Валютный рынок в контексте ДС
а если бы 25го откупился было бы +150долл
обещал только Успіху, что напишу когда откупился и написал
изначально мой план был закинуть всю гривну после окончания 3х депозитов в августе на депо со свободным снятием под 8% и ждать дна (или хотя протянуть до 9-10 сентября)
но 26го пришлось рубить концы и мотать удочки
Спасибо. Тогда все в порядке, Человек-Слово! Я тоже подумал вроде опечатка у Вас (25/26 августа) т.к. 25 августа не было Вашего плана покупки валюты озвучено. А 26 августа все вместе с Вами стали обсуждать ракету на Межбанку, и 26/08 озвучили покупку валюты. Но думаю уточню все равно на счет 25/08.
Denik написав:В этом то и соль что 2 года имеем околонулевой баланс торговли товаров и услуг при притоке около 10 миллиардов денег заробитчан. Если в 2015-2019 эти деньги шли на латание платежного баланса - то сейчас в стране на руках у народа куча долларов/евро
Торговля товарами уменьшила дефицит, а торговля услугами уменьшила профицит. Вот и вся история. Общее отрицательное сальдо не помешало в 2019-м гривне укрепиться, а общее положительно сальдо не помешало в 2020-м гривне ослабнуть. Т.е. это не все переменные в уравнении - прямой корреляции нет, а причинно-следственные связи более сложные.
Кроме того, не устану повторять, что благоприятная ценовая конъюнктура для экспортного сырья - явление временное, а импортозависимость от товаров конечного использования - постоянное. Чтобы иметь прогнозируемый денежный поток, нужно владеть рычагами ценообразования. Ни с ЖРС, ни с подсолнухом это невозможно. Эта привилегия есть только у тех, кто создает сложный труднокопируемым продукт. Например, у немцев.
Баланс внешней торговли, млн долларов:
Denik написав:Я стараюсь принимать в учет все факторы. Но вся экономика +/- на уровне 2019 года, кроме туризма, удвоенной выручки металлургов и + 10-15 миллиардов у сельхозпроизводителей
Как видите, в балансе удвоенная экспортная выручка металлургов растворена в таких же удвоенных расходах на импорт углеводородов и пр. Урожай - да, в кое-то веки вытянет во 2-м полугодии сальдо по товарам в плюс, но осень будет первым сезоном дорожающего в мире доллара с момента начала коронакризиса, что, кроме ценовой коррекции на рынке комодов, ударит и по нашей кредитоспособности
Denik написав:Сейчас это ощущается как выплаты валютных кредитов и как уменьшение импорта угля/газа
Та ну) ВИЭ в наших условиях - это про генерацию денег, а не электроэнергии. Доля в первом - больше 15%, во-втором - меньше 7%. Кроме того, подавляющий объем мощностей еще и расположен там, где неконкурентен и почти невостребован - на Юге, где находится крупнейшая в Европе АЭС и крупнейшая в Европе ГЭС, производящие электричество с себестоимостью ниже 2 центов за кВтч
Denik написав:В этом то и соль что 2 года имеем околонулевой баланс торговли товаров и услуг при притоке около 10 миллиардов денег заробитчан. Если в 2015-2019 эти деньги шли на латание платежного баланса - то сейчас в стране на руках у народа куча долларов/евро
Торговля товарами уменьшила дефицит, а торговля услугами уменьшила профицит. Вот и вся история. Общее отрицательное сальдо не помешало в 2019-м гривне укрепиться, а общее положительно сальдо не помешало в 2020-м гривне ослабнуть. Т.е. это не все переменные в уравнении - прямой корреляции нет, а причинно-следственные связи более сложные.
Кроме того, не устану повторять, что благоприятная ценовая конъюнктура для экспортного сырья - явление временное, а импортозависимость от товаров конечного использования - постоянное. Чтобы иметь прогнозируемый денежный поток, нужно владеть рычагами ценообразования. Ни с ЖРС, ни с подсолнухом это невозможно. Эта привилегия есть только у тех, кто создает сложный труднокопируемым продукт. Например, у немцев.
Баланс внешней торговли, млн долларов:
Denik написав:Я стараюсь принимать в учет все факторы. Но вся экономика +/- на уровне 2019 года, кроме туризма, удвоенной выручки металлургов и + 10-15 миллиардов у сельхозпроизводителей
Как видите, в балансе удвоенная экспортная выручка металлургов растворена в таких же удвоенных расходах на импорт углеводородов и пр. Урожай - да, в кое-то веки вытянет во 2-м полугодии сальдо по товарам в плюс, но осень будет первым сезоном дорожающего в мире доллара с момента начала коронакризиса, что, кроме ценовой коррекции на рынке комодов, ударит и по нашей кредитоспособности
Denik написав:Сейчас это ощущается как выплаты валютных кредитов и как уменьшение импорта угля/газа
Та ну) ВИЭ в наших условиях - это про генерацию денег, а не электроэнергии. Доля в первом - больше 15%, во-втором - меньше 7%. Кроме того, подавляющий объем мощностей еще и расположен там, где неконкурентен и почти невостребован - на Юге, где находится крупнейшая в Европе АЭС и крупнейшая в Европе ГЭС, производящие электричество с себестоимостью ниже 2 центов за кВтч
у меня соседи за 2021г поставили в радиусе до 700м от моего дома больше 30 СЄС
prodigy написав:у меня соседи за 2021г поставили в радиусе до 700м от моего дома больше 30 СЄС
Под Киевом? Ну инсоляция ниже, чем где-нибудь на югах, но продавать ГарПоку в общую сеть все равно выгодно. А вот найти на такой продукт коммерческого покупателя - это уже задача не из легких. Отмени зеленый тариф, и тот же Ахметов даже для своих неэнергетических предприятий электроэнергию СЭС не пристроит, и побежит покупать ее у Энергоатома...
prodigy написав:у меня соседи за 2021г поставили в радиусе до 700м от моего дома больше 30 СЄС
Под Киевом? Ну инсоляция ниже, чем где-нибудь на югах, но продавать ГарПоку в общую сеть все равно выгодно. А вот найти на такой продукт коммерческого покупателя - это уже задача не из легких. Отмени зеленый тариф, и тот же Ахметов даже для своих неэнергетических предприятий электроэнергию СЭС не пристроит, и побежит покупать ее у Энергоатома...
Одеса пригород...
отменять не будут, будут наращивать мощности
НКРЕКП прогнозує, що середньозважений «зелений» тариф у 2021 році в порівнянні із 2020 роком зменшиться на 4,4% з 399,89 грн/МВт-год (2020 рік) до 382,12 грн/МВт-год (2021 рік), при цьому, загальна вартість електроенергії з ВДЕ зросте з 40,6 млрд грн до 50,6 млрд грн. А урахуванням компенсації обмежень, які "Укренерго" повинний буде сплатити виробникам з ВДЕ, сума складе 53 млрд грн, пише "БізнесЦензор" з посиланням на ExPro.
а даними "Укренерго", в 2020 році ВЕС і СЕС виробили 10,1 млрд кВт-год електроенергії, а їх частка в структурі виробництва зросла вдвічі - до 6,8% з 3,3% в 2019 році.
При цьому встановлена потужність ВЕС і СЕС протягом минулого року збільшилася на 1,9 ГВт або на 41%, в порівнянні з 2019 роком.
в 2022 ВЕС і СЕС будут иметь мощности больше 12 млрд кВт или 8% от всех
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 29 сер, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.