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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8203820482058206
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:44

vitaliian
А выплаты по госдолгу забыли ? Пиковым месяцем для выплат по госдолгу станет сентябрь 2021 года, когда придется отдать более 3 млрд долларов, так что эти 2.7 лярда туда и пойдут.
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