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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8203820482058206
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:44

vitaliian
А выплаты по госдолгу забыли ? Пиковым месяцем для выплат по госдолгу станет сентябрь 2021 года, когда придется отдать более 3 млрд долларов, так что эти 2.7 лярда туда и пойдут.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Кроме того, не устану повторять, что благоприятная ценовая конъюнктура для экспортного сырья - явление временное, а импортозависимость от товаров конечного использования - постоянное.

Я продолжаю настаивать на том, что конъюнктура на стальном рынке с высоким спросом и ценами - дело достаточно длительное из за спроса для энергоперехода.
  zРадио написав:Эта привилегия есть только у тех, кто создает сложный труднокопируемым продукт. Например, у немцев.

Нету у немцев уже этой привилегии. Вся их сила базировалась на поставке автомобилей на экспорт в те же США. Если вы еще не поняли все технологии автомобилей с ДВС, огромные инвестиции в дизельные двигатели, Евро 4,5,6 - ушли в никуда. Не исключено, что в ЕС запретят рекламу авто с ДВС, как рекламу алкоголя и табака. В электромобилях - первое место у Теслы, второе - у китайских компаний, потом идет Хендай, только потом - Фольксваген.
Основной импорт Украины из Германии - евробляхи.
  zРадио написав:но осень будет первым сезоном дорожающего в мире доллара с момента начала коронакризиса, что, кроме ценовой коррекции на рынке комодов, ударит и по нашей кредитоспособности

С чего это вдруг - https://covid19.rnbo.gov.ua/
По состоянию на вчера в США 260 959 заболевших ковидом и 2789 - умерших, и конца края этому не видно. Пока такие цифры - сектор услуг США будет в полу коматозном состоянии, и для его поддержания (и бывших работников) будут печататься огромные деньги - иначе все закончиться Великой Депрессией.

  zРадио написав:Та ну) ВИЭ в наших условиях - это про генерацию денег, а не электроэнергии. Доля в первом - больше 15%, во-втором - меньше 7%. Кроме того, подавляющий объем мощностей еще и расположен там, где неконкурентен и почти невостребован - на Юге, где находится крупнейшая в Европе АЭС и крупнейшая в Европе ГЭС, производящие электричество с себестоимостью ниже 2 центов за кВтч

Не все так просто. СЭС заместили угольную генерацию в дневной полупик, увеличив возможности ГЭС / ГАЭС регулировать в вечерний пик, что в свою очередь увеличило выработку АЭС.
В результате во всей Европе в период кондиционеров была жопа с ростом цен на газ/уголь. Украина все спокойно прошла за счет СЭС/АЭС. Система ЛЭП 750 и 330 кВ в Украине не создает проблем в передаче э/э из конца в конец.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:08

  prodigy написав:
отменять не будут, будут наращивать мощности.


Не спорю. Это я так - в качестве мысленного эксперимента

  prodigy написав:загальна вартість електроенергії з ВДЕ зросте з 40,6 млрд грн до 50,6 млрд грн. А урахуванням компенсації обмежень, які "Укренерго" повинний буде сплатити виробникам з ВДЕ, сума складе 53 млрд грн, пише "БізнесЦензор" з посиланням на ExPro


Без повышения тарифа для населения долги Укрэнерго продолжат расти (на июль было 20 млрд грн). Вроде и повышать - плохо, и не повышать - плохо. Но путь на дорогое электричество был избран еще в начале 2010-х и с него уже не свернуть...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:производящие электричество с себестоимостью ниже 2 центов за кВтч

У СЭС при условии кредита под 1% годовых - себестоимость тех же 2 цента.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:18

  Denik написав:Я продолжаю настаивать на том, что конъюнктура на стальном рынке с высоким спросом и ценами - дело достаточно длительное из за спроса для энергоперехода


Я с этим не согласен, но продолжать спорить по кругу смысла нет - поглядим :D

  Denik написав:Нету у немцев уже этой привилегии. Вся их сила базировалась на поставке автомобилей на экспорт в те же США. Если вы еще не поняли все технологии автомобилей с ДВС, огромные инвестиции в дизельные двигатели, Евро 4,5,6 - ушли в никуда. Не исключено, что в ЕС запретят рекламу авто с ДВС, как рекламу алкоголя и табака. В электромобилях - первое место у Теслы, второе - у китайских компаний, потом идет Хендай, только потом - Фольксваген.
Основной импорт Украины из Германии - евробляхи


Немцы и в электромобилях преуспеют. Инициативу они упустили, но, например, Майкрософт тоже в интернет-сегменте всегда была в отстающих. И, тем не менее, продолжает быть одним из доминирующих игроков ИТ, имея неповторимый клиентский опыт и лояльность. А революцию интернет совершил уж точно не меньшую, чем электромобили (и вообще основное изменение, которое ждет рынок транспортных средств - это автопилот, а не смена источника энергии).

Кроме того, немцы - это не только автомобили. Это весь набор высокотехнологического машиностроения

  Denik написав:С чего это вдруг - https://covid19.rnbo.gov.ua/


Со скорого тейперинга. Ковид уже не влияет материально на деловую и потребительскую активность - почти весь бизнес и население адаптировались к new normal. Главным источником экономических проблем на сегодня, в противовес весне 2020-го, является инфляция и рыночные пузыри, создаваемые избыточной ликвидностью

  Denik написав:Не все так просто. СЭС заместили угольную генерацию в дневной полупик, увеличив возможности ГЭС / ГАЭС регулировать в вечерний пик, что в свою очередь увеличило выработку АЭС.
В результате во всей Европе в период кондиционеров была жопа с ростом цен на газ/уголь. Украина все спокойно прошла за счет СЭС/АЭС. Система ЛЭП 750 и 330 кВ в Украине не создает проблем в передаче э/э из конца в конец.


Статистика говорит об обратном - атомные блоки ограничивают в использовании именно для того, чтобы зеленые приживалы могли продавать свою дорогую электроэнергию, поскольку государство взяло на себя обязательства ее выкупать

  Denik написав:
  zРадио написав:производящие электричество с себестоимостью ниже 2 центов за кВтч

У СЭС при условии кредита под 1% годовых - себестоимость тех же 2 цента.


Вполне возможно. Но вы же понимаете - когда есть спецпокупатель со спецтарифом, строить СЭС будут не там, где они нужны, а там, где они больше всего заберут казенных денег. Правильно было бы раздавать льготные кредиты, а не городить огород с ГарПоком. Но уже ничего не поделаешь - на государстве уже долгосрочные обязательства...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:35

Подскажите кто-нибудь продавал Привату назад ОВГЗ??? Интересует прежде всего спред и вообще процедура.

По дивидендам добавлю, АТ собирают собрания акционеров до конца апреля, срок выплаты дивидендов 6 месяцев, т.е. до конца октября. Могут прописать конкретные сроки, транши, могут сроки оставить на решение руководителя. По ТОВ все проще, каждый гуляет как хочет)
viy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Без повышения тарифа для населения долги Укрэнерго продолжат расти (на июль было 20 млрд грн). Вроде и повышать - плохо, и не повышать - плохо. Но путь на дорогое электричество был избран еще в начале 2010-х и с него уже не свернуть...

Это долги еще за 2020 год, когда не разобрались что делать с построенными в 2019 мощностями ВИЭ.
Сейчас 12 млрд. кВт. ч. ВИЭ можно продать где-то за 22 млрд. грн. Еще 30 миллиардов - это 20 коп в тарифе Укрэнерго, которые множатся на 150 млрд. кВт.ч, передаваемых Укрэнерго. В результате все потребители (в т.ч. население платят за ВИЭ 20 коп с каждого кВт.ч). Эта цена того, что у РФ не импортируется 5 - 5.5 млн. т. угля на 800 млн. долларов + 3-4 млн. т. за счет увеличения выработки АЭС. В воздух не выбрасывается около 25 млн. т. СО2.

При этом после присоединения к ENTSO-E (2023 год) в Украине оптовая цена э/э станет не менее 2,5-3 грн. / кВт.ч., соответственно разница рынка и "зеленого" тарифа снизится всего где-то до гривны.

А с 2030 года вся "зеленая" генерация просто отправится на оптовый рынок.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 29 сер, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:44

  Denik написав:
  zРадио написав:Без повышения тарифа для населения долги Укрэнерго продолжат расти (на июль было 20 млрд грн). Вроде и повышать - плохо, и не повышать - плохо. Но путь на дорогое электричество был избран еще в начале 2010-х и с него уже не свернуть...

Это долги еще за 2020 год, когда не разобрались что делать с построенными в 2019 мощностями ВИЭ.
Сейчас 12 млрд. кВт. ч. ВИЭ можно продать где-то за 22 млрд. грн. Еще 30 миллиардов - это 20 коп в тарифе Укрэнерго, которые множатся на 150 млрд. кВт.ч, передаваемых Укрэнерго. В результате все потребители (в т.ч. население платят за ВИЭ 20 коп с каждого кВт.ч). Эта цена того, что у РФ не импортируется 5 - 5.5 млн. т. угля на 800 млн. долларов + 3-4 млн. т. за счет увеличения выработки АЭС. В воздух не выбрасывается около 25 млн. т. СО2.


Так генерация АЭС не вернулась к докризисному уровню. Значит каннибализирует ее зеленая генерация, а не тепловая. Причем, держим в уме, что 40% денег по зеленому тарифу уходит в пользу нерезидентов - эффект на платежный баланс еще посчитать нужно

PS: за топливо для АЭС тоже в РФ платить приходится...
zРадио
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