vitaliian
А выплаты по госдолгу забыли ? Пиковым месяцем для выплат по госдолгу станет сентябрь 2021 года, когда придется отдать более 3 млрд долларов, так что эти 2.7 лярда туда и пойдут.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 сер, 2021 17:44
vitaliian
А выплаты по госдолгу забыли ? Пиковым месяцем для выплат по госдолгу станет сентябрь 2021 года, когда придется отдать более 3 млрд долларов, так что эти 2.7 лярда туда и пойдут.
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я продолжаю настаивать на том, что конъюнктура на стальном рынке с высоким спросом и ценами - дело достаточно длительное из за спроса для энергоперехода.
Нету у немцев уже этой привилегии. Вся их сила базировалась на поставке автомобилей на экспорт в те же США. Если вы еще не поняли все технологии автомобилей с ДВС, огромные инвестиции в дизельные двигатели, Евро 4,5,6 - ушли в никуда. Не исключено, что в ЕС запретят рекламу авто с ДВС, как рекламу алкоголя и табака. В электромобилях - первое место у Теслы, второе - у китайских компаний, потом идет Хендай, только потом - Фольксваген.
Основной импорт Украины из Германии - евробляхи.
С чего это вдруг -
По состоянию на вчера в США 260 959 заболевших ковидом и 2789 - умерших, и конца края этому не видно. Пока такие цифры - сектор услуг США будет в полу коматозном состоянии, и для его поддержания (и бывших работников) будут печататься огромные деньги - иначе все закончиться Великой Депрессией.
Не все так просто. СЭС заместили угольную генерацию в дневной полупик, увеличив возможности ГЭС / ГАЭС регулировать в вечерний пик, что в свою очередь увеличило выработку АЭС.
В результате во всей Европе в период кондиционеров была жопа с ростом цен на газ/уголь. Украина все спокойно прошла за счет СЭС/АЭС. Система ЛЭП 750 и 330 кВ в Украине не создает проблем в передаче э/э из конца в конец.
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:08
Не спорю. Это я так - в качестве мысленного эксперимента
Без повышения тарифа для населения долги Укрэнерго продолжат расти (на июль было 20 млрд грн). Вроде и повышать - плохо, и не повышать - плохо. Но путь на дорогое электричество был избран еще в начале 2010-х и с него уже не свернуть...
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:18
Я с этим не согласен, но продолжать спорить по кругу смысла нет - поглядим
Немцы и в электромобилях преуспеют. Инициативу они упустили, но, например, Майкрософт тоже в интернет-сегменте всегда была в отстающих. И, тем не менее, продолжает быть одним из доминирующих игроков ИТ, имея неповторимый клиентский опыт и лояльность. А революцию интернет совершил уж точно не меньшую, чем электромобили (и вообще основное изменение, которое ждет рынок транспортных средств - это автопилот, а не смена источника энергии).
Кроме того, немцы - это не только автомобили. Это весь набор высокотехнологического машиностроения
Со скорого тейперинга. Ковид уже не влияет материально на деловую и потребительскую активность - почти весь бизнес и население адаптировались к new normal. Главным источником экономических проблем на сегодня, в противовес весне 2020-го, является инфляция и рыночные пузыри, создаваемые избыточной ликвидностью
Статистика говорит об обратном - атомные блоки ограничивают в использовании именно для того, чтобы зеленые приживалы могли продавать свою дорогую электроэнергию, поскольку государство взяло на себя обязательства ее выкупать
Вполне возможно. Но вы же понимаете - когда есть спецпокупатель со спецтарифом, строить СЭС будут не там, где они нужны, а там, где они больше всего заберут казенных денег. Правильно было бы раздавать льготные кредиты, а не городить огород с ГарПоком. Но уже ничего не поделаешь - на государстве уже долгосрочные обязательства...
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:35
Подскажите кто-нибудь продавал Привату назад ОВГЗ??? Интересует прежде всего спред и вообще процедура.
По дивидендам добавлю, АТ собирают собрания акционеров до конца апреля, срок выплаты дивидендов 6 месяцев, т.е. до конца октября. Могут прописать конкретные сроки, транши, могут сроки оставить на решение руководителя. По ТОВ все проще, каждый гуляет как хочет)
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это долги еще за 2020 год, когда не разобрались что делать с построенными в 2019 мощностями ВИЭ.
Сейчас 12 млрд. кВт. ч. ВИЭ можно продать где-то за 22 млрд. грн. Еще 30 миллиардов - это 20 коп в тарифе Укрэнерго, которые множатся на 150 млрд. кВт.ч, передаваемых Укрэнерго. В результате все потребители (в т.ч. население платят за ВИЭ 20 коп с каждого кВт.ч). Эта цена того, что у РФ не импортируется 5 - 5.5 млн. т. угля на 800 млн. долларов + 3-4 млн. т. за счет увеличения выработки АЭС. В воздух не выбрасывается около 25 млн. т. СО2.
При этом после присоединения к ENTSO-E (2023 год) в Украине оптовая цена э/э станет не менее 2,5-3 грн. / кВт.ч., соответственно разница рынка и "зеленого" тарифа снизится всего где-то до гривны.
А с 2030 года вся "зеленая" генерация просто отправится на оптовый рынок.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 29 сер, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:44
Так генерация АЭС не вернулась к докризисному уровню. Значит каннибализирует ее зеленая генерация, а не тепловая. Причем, держим в уме, что 40% денег по зеленому тарифу уходит в пользу нерезидентов - эффект на платежный баланс еще посчитать нужно
PS: за топливо для АЭС тоже в РФ платить приходится...
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