Додано: Нед 29 сер, 2021 18:18

Denik написав: Я продолжаю настаивать на том, что конъюнктура на стальном рынке с высоким спросом и ценами - дело достаточно длительное из за спроса для энергоперехода Я продолжаю настаивать на том, что конъюнктура на стальном рынке с высоким спросом и ценами - дело достаточно длительное из за спроса для энергоперехода

Denik написав: Нету у немцев уже этой привилегии. Вся их сила базировалась на поставке автомобилей на экспорт в те же США. Если вы еще не поняли все технологии автомобилей с ДВС, огромные инвестиции в дизельные двигатели, Евро 4,5,6 - ушли в никуда. Не исключено, что в ЕС запретят рекламу авто с ДВС, как рекламу алкоголя и табака. В электромобилях - первое место у Теслы, второе - у китайских компаний, потом идет Хендай, только потом - Фольксваген.

Основной импорт Украины из Германии - евробляхи Нету у немцев уже этой привилегии. Вся их сила базировалась на поставке автомобилей на экспорт в те же США. Если вы еще не поняли все технологии автомобилей с ДВС, огромные инвестиции в дизельные двигатели, Евро 4,5,6 - ушли в никуда. Не исключено, что в ЕС запретят рекламу авто с ДВС, как рекламу алкоголя и табака. В электромобилях - первое место у Теслы, второе - у китайских компаний, потом идет Хендай, только потом - Фольксваген.Основной импорт Украины из Германии - евробляхи

Denik написав: С чего это вдруг - https://covid19.rnbo.gov.ua/

С чего это вдруг -

Denik написав: Не все так просто. СЭС заместили угольную генерацию в дневной полупик, увеличив возможности ГЭС / ГАЭС регулировать в вечерний пик, что в свою очередь увеличило выработку АЭС.

В результате во всей Европе в период кондиционеров была жопа с ростом цен на газ/уголь. Украина все спокойно прошла за счет СЭС/АЭС. Система ЛЭП 750 и 330 кВ в Украине не создает проблем в передаче э/э из конца в конец. Не все так просто. СЭС заместили угольную генерацию в дневной полупик, увеличив возможности ГЭС / ГАЭС регулировать в вечерний пик,В результате во всей Европе в период кондиционеров была жопа с ростом цен на газ/уголь. Украина все спокойно прошла за счет СЭС/АЭС. Система ЛЭП 750 и 330 кВ в Украине не создает проблем в передаче э/э из конца в конец.

Denik написав: zРадио написав: производящие электричество с себестоимостью ниже 2 центов за кВтч производящие электричество с себестоимостью ниже 2 центов за кВтч

У СЭС при условии кредита под 1% годовых - себестоимость тех же 2 цента. У СЭС при условии кредита под 1% годовых - себестоимость тех же 2 цента.

Я с этим не согласен, но продолжать спорить по кругу смысла нет - поглядимНемцы и в электромобилях преуспеют. Инициативу они упустили, но, например, Майкрософт тоже в интернет-сегменте всегда была в отстающих. И, тем не менее, продолжает быть одним из доминирующих игроков ИТ, имея неповторимый клиентский опыт и лояльность. А революцию интернет совершил уж точно не меньшую, чем электромобили (и вообще основное изменение, которое ждет рынок транспортных средств - это автопилот, а не смена источника энергии).Кроме того, немцы - это не только автомобили. Это весь набор высокотехнологического машиностроенияСо скорого тейперинга. Ковид уже не влияет материально на деловую и потребительскую активность - почти весь бизнес и население адаптировались к new normal. Главным источником экономических проблем на сегодня, в противовес весне 2020-го, является инфляция и рыночные пузыри, создаваемые избыточной ликвидностьюСтатистика говорит об обратном - атомные блоки ограничивают в использовании именно для того, чтобы зеленые приживалы могли продавать свою дорогую электроэнергию, поскольку государство взяло на себя обязательства ее выкупатьВполне возможно. Но вы же понимаете - когда есть спецпокупатель со спецтарифом, строить СЭС будут не там, где они нужны, а там, где они больше всего заберут казенных денег. Правильно было бы раздавать льготные кредиты, а не городить огород с ГарПоком. Но уже ничего не поделаешь - на государстве уже долгосрочные обязательства...