Denik написав:

GDV29 написав: кроме "пересичных нас с Вами" низкий курс доллара не то что не нужен, а вреден большинству участникам рынка. Низкий курс:1.для бюджета- плохо, меньше налогов. Для экспортеров-тоже плохо, теряется доходы. НБУ просто стеной как видим становился не раз на уровне 26,61-26,65грн/дол.

Т.е. будет завал экспортной выручки- Отлично. НБУ загребет по 26,61 "на все"- тем самым пополнит так необходимые ЗВР.

Поэтому честно говоря не вижу/не пойму на чем может так просесть курс ниже 26,50.

Предполагаемый завал экпортной выручки не аргуменет- излишнее все будет выкуплено НБУ и пойдет в закрома так необходимых ЗВР кроме "пересичных нас с Вами" низкий курс доллара не то что не нужен, а вреден большинству участникам рынка. Низкий курс:1.для бюджета- плохо, меньше налогов. Для экспортеров-тоже плохо, теряется доходы. НБУ просто стеной как видим становился не раз на уровне 26,61-26,65грн/дол.Т.е. будет завал экспортной выручки- Отлично. НБУ загребет по 26,61 "на все"- тем самым пополнит так необходимые ЗВР.Поэтому честно говоря не вижу/не пойму на чем может так просесть курс ниже 26,50.Предполагаемый завал экпортной выручки не аргуменет- излишнее все будет выкуплено НБУ и пойдет в закрома так необходимых ЗВР

Причина - фундаментальная. В экономике Украины превалирует реальный сектор. Экономика очень "ресурсная". В экономиках США и ЕС превалирует сектор услуг, который очень пострадал от ковида и продолжит страдать еще 2-3 года. Конца ковиду еще не видно. Для помощи, пострадавшим от ковида будут "печататься" и "печататься" доллары и евро.Вкупе с ковидом развитые страны должны будут еще много потратить на выполнение Green Deal (Украина - значительно меньше из за 60% доли АЭС и 15% - доли ГЭС+ВИЭ в электроэнергетике)Спрос на продовольствие - постоянен.Спрос на сталь - поддерживается антикризисными стройками по всему миру и потребностью стали для энергоперехода к ВИЭ.Спрос на ИТ - поддерживается самим коронавирусом."Печатанье" денег развитыми странами будет задавать мировую инфляцию и рост цен на все.В сухом остатке года через 2, если держать курс, то за счет сверхдоходов госбюджета госдолг (поеденный инфляцией) станет равным ЗВР. Чистый госдолг по сути станет равным 0. И что дальше - жить в мировой инфляции 10% (в том числе за счет цен на продовольствие, которого в 4 раза больше необходимого)?Или дистанцироваться от нее и плавно ревальвировать гривну. Решать не нам, а НБУ.