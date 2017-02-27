GDV29 написав:кроме "пересичных нас с Вами" низкий курс доллара не то что не нужен, а вреден большинству участникам рынка. Низкий курс:1.для бюджета- плохо, меньше налогов. Для экспортеров-тоже плохо, теряется доходы. НБУ просто стеной как видим становился не раз на уровне 26,61-26,65грн/дол. Т.е. будет завал экспортной выручки- Отлично. НБУ загребет по 26,61 "на все"- тем самым пополнит так необходимые ЗВР. Поэтому честно говоря не вижу/не пойму на чем может так просесть курс ниже 26,50. Предполагаемый завал экпортной выручки не аргуменет- излишнее все будет выкуплено НБУ и пойдет в закрома так необходимых ЗВР
Причина - фундаментальная. В экономике Украины превалирует реальный сектор. Экономика очень "ресурсная". В экономиках США и ЕС превалирует сектор услуг, который очень пострадал от ковида и продолжит страдать еще 2-3 года. Конца ковиду еще не видно. Для помощи, пострадавшим от ковида будут "печататься" и "печататься" доллары и евро. Вкупе с ковидом развитые страны должны будут еще много потратить на выполнение Green Deal (Украина - значительно меньше из за 60% доли АЭС и 15% - доли ГЭС+ВИЭ в электроэнергетике) Спрос на продовольствие - постоянен. Спрос на сталь - поддерживается антикризисными стройками по всему миру и потребностью стали для энергоперехода к ВИЭ. Спрос на ИТ - поддерживается самим коронавирусом.
"Печатанье" денег развитыми странами будет задавать мировую инфляцию и рост цен на все.
В сухом остатке года через 2, если держать курс, то за счет сверхдоходов госбюджета госдолг (поеденный инфляцией) станет равным ЗВР. Чистый госдолг по сути станет равным 0. И что дальше - жить в мировой инфляции 10% (в том числе за счет цен на продовольствие, которого в 4 раза больше необходимого)? Или дистанцироваться от нее и плавно ревальвировать гривну. Решать не нам, а НБУ.
Тут я згоден, що друк доларів та його інфляція Україні на руку. Фактично за рік на 5% за рахунок інфляції "зменшився" реальний борг. Не номінальний. Ще й підкинули трохи SDR. Йде карта зеленим шмигалістам
zРадио написав:Так генерация АЭС не вернулась к докризисному уровню. Значит каннибализирует ее зеленая генерация, а не тепловая. Причем, держим в уме, что 40% денег по зеленому тарифу уходит в пользу нерезидентов - эффект на платежный баланс еще посчитать нужно