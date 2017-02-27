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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8205820682078208>
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:39

  Denik написав:"Укравтодор" взял в кредит $376 миллионов под госгарантии для ремонта дорог (обновлено)
https://biz.censor.net/news/3285050/ukr ... _obnovleno
В качестве банка-координатора кредита с долей 45% от общего объема в эквиваленте $165 млн выступил государственный "Укрэксимбанк", сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кроме того, в составе консорциумного кредита "Ощадбанк" предоставил $150 млн, "Укргазбанк" – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а "ТАСкомбанк" – до $14 млн.

Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.

Еще мой прогноз, что 11-12% по ОВГЗ - это очень много. Или ставка будет падать, или не будут размешать.

При офіційній інфляції 10%+
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:44

  Denik написав:
  GDV29 написав:кроме "пересичных нас с Вами" низкий курс доллара не то что не нужен, а вреден большинству участникам рынка. Низкий курс:1.для бюджета- плохо, меньше налогов. Для экспортеров-тоже плохо, теряется доходы. НБУ просто стеной как видим становился не раз на уровне 26,61-26,65грн/дол.
Т.е. будет завал экспортной выручки- Отлично. НБУ загребет по 26,61 "на все"- тем самым пополнит так необходимые ЗВР.
Поэтому честно говоря не вижу/не пойму на чем может так просесть курс ниже 26,50.
Предполагаемый завал экпортной выручки не аргуменет- излишнее все будет выкуплено НБУ и пойдет в закрома так необходимых ЗВР

Причина - фундаментальная. В экономике Украины превалирует реальный сектор. Экономика очень "ресурсная". В экономиках США и ЕС превалирует сектор услуг, который очень пострадал от ковида и продолжит страдать еще 2-3 года. Конца ковиду еще не видно. Для помощи, пострадавшим от ковида будут "печататься" и "печататься" доллары и евро.
Вкупе с ковидом развитые страны должны будут еще много потратить на выполнение Green Deal (Украина - значительно меньше из за 60% доли АЭС и 15% - доли ГЭС+ВИЭ в электроэнергетике)
Спрос на продовольствие - постоянен.
Спрос на сталь - поддерживается антикризисными стройками по всему миру и потребностью стали для энергоперехода к ВИЭ.
Спрос на ИТ - поддерживается самим коронавирусом.

"Печатанье" денег развитыми странами будет задавать мировую инфляцию и рост цен на все.

В сухом остатке года через 2, если держать курс, то за счет сверхдоходов госбюджета госдолг (поеденный инфляцией) станет равным ЗВР. Чистый госдолг по сути станет равным 0. И что дальше - жить в мировой инфляции 10% (в том числе за счет цен на продовольствие, которого в 4 раза больше необходимого)?
Или дистанцироваться от нее и плавно ревальвировать гривну. Решать не нам, а НБУ.

Тут я згоден, що друк доларів та його інфляція Україні на руку.
Фактично за рік на 5% за рахунок інфляції "зменшився" реальний борг. Не номінальний. Ще й підкинули трохи SDR.
Йде карта зеленим шмигалістам :lol:
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:45

  Denik написав:
  zРадио написав:Так генерация АЭС не вернулась к докризисному уровню. Значит каннибализирует ее зеленая генерация, а не тепловая. Причем, держим в уме, что 40% денег по зеленому тарифу уходит в пользу нерезидентов - эффект на платежный баланс еще посчитать нужно

Это неправда. Выработка за 8 месяцев (2/3 года) практически перешла рубеж в 55 млрд. кВт.ч.
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... rgii-47964

Простая арифметика дает 83 млрд. кВт. ч в год. Но в октябре-ноябре может быть дополнительно по 1 млрд. кВт.ч от средних показателей, таким образом, получаем годовую цифру, близкую к 86, а 87 - это рекорд 2007 года
https://www.eia.gov/international/data/ ... 7836800000


Давайте просто посмотрим результаты за полные 7 месяцев 2019-го, 2020-го и 2021-го. Зачем делать огульные предположения, разбрасываясь миллиардами кВт туда-сюда?

А насчет Германии - речь шла об успешном примере экспортной экономики, продающей продукт, на который цены формируют местные производители, а не иностранные биржи, чьими молитвами живут наши экспортеры

PS: фигасе никому не нужны немецкие технологии - экспорт составляет 1,5 трлн евро. Карл, это в 25 раз больше, чем наш экспорт!!! Причем если взять удачный для нас год...

Что является мотивацией для вашего шапкозакидательства - рекордный урожай пшеницы и кукурузы?.. Такое...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:57

А что там с туризмом в нашу страну ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что является мотивацией для вашего шапкозакидательства - рекордный урожай пшеницы и кукурузы?.. Такое...


предположительно, овгз или неразрывный грн-депо по самые яйки ... :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:06

  sani_2012 написав:А что там с туризмом в нашу страну ?

*Відправлено з Чату


скоро хасиды в Умань приедут. с валютой.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/27/7305187/
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:08

  Alex2007 написав:скоро хасиды в Умань приедут. с валютой.

Много привезут ?
Или арабы больше ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:16

Весело будет ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:17

  zРадио написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:Так генерация АЭС не вернулась к докризисному уровню. Значит каннибализирует ее зеленая генерация, а не тепловая. Причем, держим в уме, что 40% денег по зеленому тарифу уходит в пользу нерезидентов - эффект на платежный баланс еще посчитать нужно

Это неправда. Выработка за 8 месяцев (2/3 года) практически перешла рубеж в 55 млрд. кВт.ч.
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... rgii-47964



Давайте просто посмотрим результаты за полные 7 месяцев 2019-го, 2020-го и 2021-го. Зачем делать огульные предположения, разбрасываясь миллиардами кВт туда-сюда?

За 8 месяцев 2020
http://www.energoatom.com.ua/uploads/20 ... D1%83_.pdf
За 8 місяців 2020 року вироблено 51 284,8 млн кВтгод електроенергії

Уже сейчас идем +8% к 8 месяцам 2020.
И лучше 2019
http://www.energoatom.com.ua/uploads/20 ... 8_2019.pdf
За 8 місяців 2019 року вироблено 54 698,4 млн кВтгод електроенергії
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:22

Новое выражение : доллар всех попустит !!!

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sani_2012
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