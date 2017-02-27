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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8206820782088209>
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:При офіційній інфляції 10%+
и работающем печатном станке. тоже поржал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А насчет Германии - речь шла об успешном примере экспортной экономики, продающей продукт, на который цены формируют местные производители, а не иностранные биржи, чьими молитвами живут наши экспортеры

PS: фигасе никому не нужны немецкие технологии - экспорт составляет 1,5 трлн евро. Карл, это в 25 раз больше, чем наш экспорт!!! Причем если взять удачный для нас год...

Я просто предлагаю дождаться запуска гигафабрик Теслы и посмотреть через пару лет в какую сторону будут работать немецкие экспортные терминалы автомобилей. Не будут ли немцы ездить на американских Тесла, собранных в Китае. Процентов 80% немецких "высоких технологий" завязано на нефть и газ - по сути это все уже хлам и металлолом...
Они проспали энергопереход...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:28

Не , немцы на водороде будут кататься ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:29

А мы немцам будем продавать ( водород )

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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:38

  Denik написав:
  zРадио написав:Кроме того, немцы - это не только автомобили. Это весь набор высокотехнологического машиностроения

Давайте по подробнее в контексте импорта из Германии в Украину.
Если присмотреться поподробнее.
Немецкие энергетические технологии в основном газовые - нафиг не нужны.
Б/у сельхозтехника - очень ограниченно.
Жд технологии - нафиг не нужны.
Немного техники для строительства - всяких буровых, больших кранов, асфальто или бетоноукладчиков.
В целом кроме б/у автотранспорта импорт из Германии очень ограничен.

Напевне цей пост як всі мої останні модератор Ірина знову видалить (а залишить як минулого разу чітко по тематиці форуму щось типу "коїнів Баканова"), але не можу стриматися: "інколи краще жувати...".
Німці -це ще й потужна хімія (у т.ч. і фармацевтика)і інші технології. У нас в переліку декілька наіменувань німецької сировини, повноцінного замінника яким взагалі немає і пару позицій, які мають аналоги, але немає змісту міняти через співвідношення "ціна-якість".
Знаю одного достатньо відомого виробника, який помінявши нім.сировину на іншого "європейця", різко втратив у якості продукції.
L
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:41

  Denik написав:
  zРадио написав:А насчет Германии - речь шла об успешном примере экспортной экономики, продающей продукт, на который цены формируют местные производители, а не иностранные биржи, чьими молитвами живут наши экспортеры

PS: фигасе никому не нужны немецкие технологии - экспорт составляет 1,5 трлн евро. Карл, это в 25 раз больше, чем наш экспорт!!! Причем если взять удачный для нас год...

Я просто предлагаю дождаться запуска гигафабрик Теслы и посмотреть через пару лет в какую сторону будут работать немецкие экспортные терминалы автомобилей. Не будут ли немцы ездить на американских Тесла, собранных в Китае. Процентов 80% немецких "высоких технологий" завязано на нефть и газ - по сути это все уже хлам и металлолом...
Они проспали энергопереход...

Siemens
BASF
Allianz
...

...иногда лучше жевать чем говорить...
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:03

Та да , немцев вообще в плинтус в топтали ( немцы не цыгане )
Могут побадаться ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  bamper написав:Siemens
BASF
Allianz
...

...иногда лучше жевать чем говорить...

Siemens в Украине ничем себя не проявил. В начале 2000-х совместно с ДЭВЗ сделали 18 электровозов ДС3. Сименс хотел много денег за эксплуатацию их системы управления. В результате ДС3 по экономике проигал вчистую чехословацкому ЧС4 70-х годов производства.
В результате ДС3 в больгинстве поставили под забор, а больше 100 ЧС4 капитально отремонтировали и они ездят до сих пор и будут ездить еще лет 15.
В скоростных перевозках опять таки по цене выйграли электроаоезда Хендай, Шкода и КВСЗ.
Тепловозы купили у GE, так как Сименс для наших условий - говно.
По электровозам, памятуя опыт ДС3, договорились о практически готовом решении с Французким Alstom.
Из крупных энергетических строек - на Днестровской ГАЭС гидроагрегаты Турбоатом + Электротяжмаш, трансформаторы - ЗТР, распределительное оборудование некоторых подстанций - корейское.
Оборудование и газовые турбины для реконструкции ГТС - Заря-Машпроект.
Куда себя сименс смог пропихнуть - водогрейный котел на киевской ТЭЦ-6 в 90-ые.

Вот так Сименс обосрался в Украине в отрасли энергетики и транспорта.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:15

  Denik написав:
  bamper написав:Siemens
BASF
Allianz
...

...иногда лучше жевать чем говорить...

Siemens в Украине ничем себя не проявил. В начале 2000-х совместно с ДЭВЗ сделали 18 электровозов ДС3. Сименс хотел много денег за эксплуатацию их системы управления. В результате ДС3 по экономике проигал вчистую чехословацкому ЧС4 70-х годов производства.
В результате ДС3 в больгинстве поставили под забор, а больше 100 ЧС4 капитально отремонтировали и они ездят до сих пор и будут ездить еще лет 15.
В скоростных перевозках опять таки по цене выйграли электроаоезда Хендай, Шкода и КВСЗ.
Тепловозы купили у GE, так как Сименс для наших условий - говно.
По электровозам, памятуя опыт ДС3, договорились о практически готовом решении с Французким Alstom.
Из крупных энергетических строек - на Днестровской ГАЭС гидроагрегаты Турбоатом + Электротяжмаш, трансформаторы - ЗТР, распределительное оборудование некоторых подстанций - корейское.
Оборудование и газовые турбины для реконструкции ГТС - Заря-Машпроект.
Куда себя сименс смог пропихнуть - водогрейный котел на киевской ТЭЦ-6 в 90-ые.

Вот так Сименс обосрался в Украине в отрасли энергетики и транспорта.

Такого клиента потеряли :lol:
Хорошо что остался еще весь мир :D
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  bamper написав:Такого клиента потеряли
Хорошо что остался еще весь мир

А в мире есть конкуренты. Тот же Alstom и GE у которых вся та же номенклатура и не качество не хуже. Индия тому подтверждение...
Denik
 
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