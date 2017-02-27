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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8206820782088209
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:43

  sani_2012 написав:Не , немцы на водороде будут кататься ...

*Відправлено з Чату

В случае ДТП автомобиля с полным баком водорода с давлением 700 бар, детонация уничтожает все живое в радиусе 50-100 метров с возможным разлетом кусков металла, болтов, гаек и прочих запчастей автомобиля с поражающим действием до полукилометра.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:49

  Zebra написав:В случае ДТП автомобиля с полным баком водорода с давлением 700 бар, детонация уничтожает все живое в радиусе 50-100 метров.

Это ж немцы ( они что то придумают )

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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:57

Вообще уже давно все было придумано ( просто раньше это было не актуально )

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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:01

+ у кого патент тот и рулит ( либо не рулит ; если нет желания )

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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:05

Какая система проявит себя лучше , та и останеться ( не важно электротяга или другая тяга );
Нет предела совершенству!!!

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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:07

Наши сердца требуют перемен ...

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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 23:28

  Denik написав:Я просто предлагаю дождаться запуска гигафабрик Теслы и посмотреть через пару лет в какую сторону будут работать немецкие экспортные терминалы автомобилей. Не будут ли немцы ездить на американских Тесла, собранных в Китае. Процентов 80% немецких "высоких технологий" завязано на нефть и газ - по сути это все уже хлам и металлолом...
Они проспали энергопереход...


Вряд ли вы сможете привести хоть одну ссылку на авторитетные организации, институты и медиа, придерживающиеся подобной позиции. Следовательно, она ваша и только ваша. А в экономике Германии вы глубоко разбираться не обязаны.

Insider, например, считает Германию самой инновационной страной в мире.
Bloomberg Innovation Indeх - 2-й в мире.
INSEAD/Cornell University/World Economic Forum - 9-й в мире...

В любом случае найти рейтинг, где Германии не будет в ТОП10 мирового рейтинга технологий, практически невозможно. Предлагаю отложить диванное порицание немецкой экономики, пока сами мы не попадем хотя бы в ТОП30 (потому что сегодня по Global Innovation Index мы 64-е)...

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -of-top-10
https://www.businessinsider.com/these-a ... ?r=US&IR=T
https://knowledge.insead.edu/entreprene ... 2020-15076
zРадио
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