В случае ДТП автомобиля с полным баком водорода с давлением 700 бар, детонация уничтожает все живое в радиусе 50-100 метров с возможным разлетом кусков металла, болтов, гаек и прочих запчастей автомобиля с поражающим действием до полукилометра.
Denik написав:Я просто предлагаю дождаться запуска гигафабрик Теслы и посмотреть через пару лет в какую сторону будут работать немецкие экспортные терминалы автомобилей. Не будут ли немцы ездить на американских Тесла, собранных в Китае. Процентов 80% немецких "высоких технологий" завязано на нефть и газ - по сути это все уже хлам и металлолом... Они проспали энергопереход...
Вряд ли вы сможете привести хоть одну ссылку на авторитетные организации, институты и медиа, придерживающиеся подобной позиции. Следовательно, она ваша и только ваша. А в экономике Германии вы глубоко разбираться не обязаны.
Insider, например, считает Германию самой инновационной страной в мире. Bloomberg Innovation Indeх - 2-й в мире. INSEAD/Cornell University/World Economic Forum - 9-й в мире...
В любом случае найти рейтинг, где Германии не будет в ТОП10 мирового рейтинга технологий, практически невозможно. Предлагаю отложить диванное порицание немецкой экономики, пока сами мы не попадем хотя бы в ТОП30 (потому что сегодня по Global Innovation Index мы 64-е)...