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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 07:09
prodigy написав:
если так пойдет с короной (ну типа еще 2-3 года вируса), то арабы скупят все в Букрвеле и переедут сюда на постоянку
Если наша страна не может дать толку буковелю; то пускай другие это сделают ...*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 30 сер, 2021 07:38
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