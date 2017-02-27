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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8207820882098210
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 07:09

  prodigy написав:если так пойдет с короной (ну типа еще 2-3 года вируса), то арабы скупят все в Букрвеле и переедут сюда на постоянку

Если наша страна не может дать толку буковелю; то пускай другие это сделают ...

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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 07:38

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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

Накормили сохатых, и межбанк очень резко вниз.
Опять от быков остались только шкуры...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, то, о чем я писал. Распределение SDR на 650 млн. долларов поддерживает цены на продовольствие.
Пакистан проводит тендер на закупку полмиллиона тонн пшеницы
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521822
По данным операторов рынка, государственное агентство Пакистана по закупкам продовольствия (TCP) объявило о проведении международного тендера на импорт 550 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения.

По условиям тендера зерновая запрашивается партиями от 100 тыс. тонн с поставкой с 1 октября по 30 ноября.

Отметим, что в последние месяцы Пакистан регулярно контрактует пшеницу на мировом рынке, стремясь увеличить внутренние запасы и снизить цены. В ходе последнего проводимого тендера TCP закупило 160 тыс. тонн мукомольной пшеницы по цене $355,95 за тонну на условиях C&F (поставка в сентябре-октябре).


Отмечу, что 500 тыс. т. - это сильно дофига (20% от пиковых августовских экспортных поставок Украины).
Т.е. поддержка от распределения SDR - это не только 2,7 миллиарда Украине, это еще и поддержка экспорта.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:10

  Denik написав:Кстати, то, о чем я писал. Распределение SDR на 650 млн. долларов поддерживает цены на продовольствие. Пакистан проводит тендер на закупку полмиллиона тонн пшеницы https://www.apk-inform.com/ru/news/1521822 Отмечу, что 500 тыс. т. - это сильно дофига (20% от пиковых августовских экспортных поставок Украины). Т.е. поддержка от распределения SDR - это не только 2,7 миллиарда Украине, это еще и поддержка экспорта.

Красава

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sani_2012
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