По данным операторов рынка, государственное агентство Пакистана по закупкам продовольствия (TCP) объявило о проведении международного тендера на импорт 550 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения.
По условиям тендера зерновая запрашивается партиями от 100 тыс. тонн с поставкой с 1 октября по 30 ноября.
Отметим, что в последние месяцы Пакистан регулярно контрактует пшеницу на мировом рынке, стремясь увеличить внутренние запасы и снизить цены. В ходе последнего проводимого тендера TCP закупило 160 тыс. тонн мукомольной пшеницы по цене $355,95 за тонну на условиях C&F (поставка в сентябре-октябре).
Отмечу, что 500 тыс. т. - это сильно дофига (20% от пиковых августовских экспортных поставок Украины). Т.е. поддержка от распределения SDR - это не только 2,7 миллиарда Украине, это еще и поддержка экспорта.
Denik написав:Кстати, то, о чем я писал. Распределение SDR на 650 млн. долларов поддерживает цены на продовольствие. Пакистан проводит тендер на закупку полмиллиона тонн пшеницы https://www.apk-inform.com/ru/news/1521822 Отмечу, что 500 тыс. т. - это сильно дофига (20% от пиковых августовских экспортных поставок Украины). Т.е. поддержка от распределения SDR - это не только 2,7 миллиарда Украине, это еще и поддержка экспорта.