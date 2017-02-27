По данным операторов рынка, государственное агентство Пакистана по закупкам продовольствия (TCP) объявило о проведении международного тендера на импорт 550 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения.
По условиям тендера зерновая запрашивается партиями от 100 тыс. тонн с поставкой с 1 октября по 30 ноября.
Отметим, что в последние месяцы Пакистан регулярно контрактует пшеницу на мировом рынке, стремясь увеличить внутренние запасы и снизить цены. В ходе последнего проводимого тендера TCP закупило 160 тыс. тонн мукомольной пшеницы по цене $355,95 за тонну на условиях C&F (поставка в сентябре-октябре).
Отмечу, что 500 тыс. т. - это сильно дофига (20% от пиковых августовских экспортных поставок Украины). Т.е. поддержка от распределения SDR - это не только 2,7 миллиарда Украине, это еще и поддержка экспорта.
Забыл еще добавить про раздачу 5,5 миллиардов долларов пенсионерам в РФ перед выборами - тоже поддержит цены на продовольствие.
Востаннє редагувалось Denik в Пон 30 сер, 2021 09:29, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Кроме того, немцы - это не только автомобили. Это весь набор высокотехнологического машиностроения
Давайте по подробнее в контексте импорта из Германии в Украину. Если присмотреться поподробнее. Немецкие энергетические технологии в основном газовые - нафиг не нужны. Б/у сельхозтехника - очень ограниченно. Жд технологии - нафиг не нужны. Немного техники для строительства - всяких буровых, больших кранов, асфальто или бетоноукладчиков. В целом кроме б/у автотранспорта импорт из Германии очень ограничен.
Судить о германской промышленности по способности Украины купить их товары... Корректно дальше некуда....