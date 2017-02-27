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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8204820582068207
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:45

Это невидимая рука хасидов...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sani_2012 написав:Это невидимая рука хасидов...

Хасиды - это нерезиденты))))
Только они виноваты во всех ревальвациях и девальвациях.)))))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:56

Завтра глянем на скоко зашли хасиды в овгз...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бачите як легко вилiкувати зрадофiлiю?
Всього лише мiнус 10 копiйок на мiжбанку i все, усi зрадницьки пости зникають, нема чого сказати, горлянку перекрило i здавило у грудях)).
По темi. На мiжбанку боковик пiсля обвалу.
Готiвка пострибала додолу. Бiльшicть вже хоче продати валюту, а не застрибнути до останнього вагону.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:29

  somilitark написав:Бачите як легко вилiкувати зрадофiлiю?
Всього лише мiнус 10 копiйок на мiжбанку i все, усi зрадницьки пости зникають, нема чого сказати, горлянку перекрило i здавило у грудях)).
По темi. На мiжбанку боковик пiсля обвалу.
Готiвка пострибала додолу. Бiльшicть вже хоче продати валюту, а не застрибнути до останнього вагону.

Ничего страшного, что многие подстраховались и купили валюту на прошлой недели, в том числе и я по курсу 26,70грн/дол. Здоровье (нервы/сомнения/ время и т.д.) дороже, чем потеря копеек на валютообмене. :) А на "юг"- так с Богом, всем выгодно это напрвление, в том числе и тем, кто купил дороже чем будет "на юге"... :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався. А потiм засвiтив бiд по 26.85, поки не вiдомо чи брав по цiй цiнi, бо зараз котирування трохи вище))
Подивився на мiняйло. З 20-ти останнiх заявок з покупки продажу валюти 16 вiдсвiчують продам.
Це вже панiка друзi. Знову кинули рокетчикiв.
Менi навiть трохи сумно, що вони зараз не в настроi i втратили грошi.((
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 30 сер, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Из интересного - теперь министерство аграрной политики Украины играется в задержку оперативной информации о ходе уборки (боясь обвалить цены). Такое ощущение, что публикация нашего Минагро будет только после обдумыванием рынком ситуации российских данных примерное в таком трэшевом ключе:
Урожайность подсолнечника в России на 18% ниже прошлогодней
https://latifundist.com/novosti/56489-u ... shlogodnej
Подсолнечник обмолочен с площади 42,6 тыс. га, намолочено 50,9 тыс. т при урожайности 1,2 т/га, что на 18% ниже прошлогодней (1,46 т/га).

В Украине обычная урожайность подсолнечника - 2- 2.5, т.е. вдвое выше российской урожайности этого года. Такие новости из РФ только толкают рынок вверх, новости нашего Минагро могут толкнуть рынок вниз
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:39

somilitark
Схоже на те що дешевше буде.

Якщо Віталіан казав що дорожче 26.5 брати не треба - то так воно і є.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:44

  somilitark написав:Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався. А потiм засвiтив бiд по 26.85, поки не вiдомо чи брав по цiй цiнi, бо зараз котирування трохи вище))
Подивився на мiняйло. З 20-ти останнiх заявок з покупки продажу валюти 16 вiдсвiчують продам.
Це вже панiка друзi. Знову кинули рокетчикiв.
Менi навiть трохи сумно, що вони зараз не в настроi i втратили грошi.((

"Як мале дитя" :mrgreen: "По-тролить - хлебом не корми" :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:23

  Denik написав:
  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

Накормили сохатых, и межбанк очень резко вниз.
Опять от быков остались только шкуры...


все так и предполагалось,
как на Forex- откупишься курс вниз
будешь держать позицию-лось будет отрастать


будет ли в сентябре нал дешевле 26,70?
если точно знать, что будет -тогда еще не поздно слить по 26,92 пару пачек и
не ловить, а поднять нож
prodigy
 
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  #<1 ... 8204820582068207
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