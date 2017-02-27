somilitark
Схоже на те що дешевше буде.
Якщо Віталіан казав що дорожче 26.5 брати не треба - то так воно і є.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:39
somilitark
Схоже на те що дешевше буде.
Якщо Віталіан казав що дорожче 26.5 брати не треба - то так воно і є.
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:44
"Як мале дитя" "По-тролить - хлебом не корми"
Додано: Пон 30 сер, 2021 12:23
все так и предполагалось,
как на Forex- откупишься курс вниз
будешь держать позицию-лось будет отрастать
будет ли в сентябре нал дешевле 26,70?
если точно знать, что будет -тогда еще не поздно слить по 26,92 пару пачек и
не ловить, а поднять нож
Додано: Пон 30 сер, 2021 12:44
одна радость -что у соседа корова околела
сорокалетнее дите)) оно не понимает, что так думать грех
не говоря о том как ты позиционируешь себя в глазах других форумчан
(Вова-это Libo2 только более мягкий вариант, хотел написать более воспитанный(образованный), но пока от такой оценки воздержусь)
удивляемся почему страна не в ЕС? из-за таких "добрых" людей
пс немного оффтопа: работал с более 30 национальностями
из славян были хорваты, поляки, чехи, болгары, русские и наши
хорваты/поляки/болгары офицеры после работы сидят все вместе-играют в карты, домино, шахматы/шашки и др.
у каждого бутылка пива/колы...мало пьют, много смеются, шутят, песни поют
русские собираются на троих , чаще на двоих (закрываются по каютам) и тупо бухают,
как напьются начинают всем перемывать кости(начиная с капитана/деда и вниз),
редко улыбаются, невежливы, обидчивы и злопамятны, часто не чистоплотны (после них за 6/7 мес надо менять ковровое покрытие или линолеум в каюте, красить и тд.
7км 26,9/27,0
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:10
Нацбанк понес миллиардные убытки
Сумма нереализованных убытков центробанка от переоценки превысила прибыль на 12 миллиардов за полгода.
...При этом отмечается, что укрепление курса гривны и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн...
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:20
Це все для бухгалтерів, політиків популістів та бабульок під підїздом (щоб було про що теревенити на ТВ і на лавочці під під'їздом)
Не звертайте уваги. Шановний Сибарит недавно пояснював, що таке прибутки НБУ. Так от - збитки- це те саме
НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28
Eurozone Economic Sentiment Falls in August
Индикатор экономических настроений в Еврозоне упал до 117,5 в августе с исторического максимума в 119 в июле, что ниже ожиданий рынка в 117,9. Настроения ухудшились впервые с января на фоне опасений по поводу варианта коронавируса Delta. Моральный дух поставщиков услуг упал с 14-летнего максимума, а моральный дух производителей упал с самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю.
Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.
Ті у кого не витримують нерви - з'їдають ягель. В них же буде і наступна проблема - невміння фіксувати збитки. Тобто вони сидітимуть в ягелі не зважаючи на тренд зі сподіванням колись продати дорожче...
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почалось мова, віра, зрада...
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