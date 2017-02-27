Додано: Пон 30 сер, 2021 12:44

GDV29 написав: somilitark написав: Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався. А потiм засвiтив бiд по 26.85, поки не вiдомо чи брав по цiй цiнi, бо зараз котирування трохи вище))

Подивився на мiняйло. З 20-ти останнiх заявок з покупки продажу валюти 16 вiдсвiчують продам.

Це вже панiка друзi. Знову кинули рокетчикiв.

Менi навiть трохи сумно, що вони зараз не в настроi i втратили грошi.(( Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався. А потiм засвiтив бiд по 26.85, поки не вiдомо чи брав по цiй цiнi, бо зараз котирування трохи вище))Подивився на мiняйло. З 20-ти останнiх заявок з покупки продажу валюти 16 вiдсвiчують продам.Це вже панiка друзi. Знову кинули рокетчикiв.Менi навiть трохи сумно, що вони зараз не в настроi i втратили грошi.((

"Як мале дитя" "По-тролить - хлебом не корми" "Як мале дитя""По-тролить - хлебом не корми"

одна радость -что у соседа корова околеласорокалетнее дите)) оно не понимает, что так думать грехне говоря о том как ты позиционируешь себя в глазах других форумчан(Вова-это Libo2 только более мягкий вариант, хотел написать более воспитанный(образованный), но пока от такой оценки воздержусь)удивляемся почему страна не в ЕС? из-за таких "добрых" людейпс немного оффтопа: работал с более 30 национальностямииз славян были хорваты, поляки, чехи, болгары, русские и нашихорваты/поляки/болгары офицеры после работы сидят все вместе-играют в карты, домино, шахматы/шашки и др.у каждого бутылка пива/колы...мало пьют, много смеются, шутят, песни поютрусские собираются на троих , чаще на двоих (закрываются по каютам) и тупо бухают,как напьются начинают всем перемывать кости(начиная с капитана/деда и вниз),редко улыбаются, невежливы, обидчивы и злопамятны, часто не чистоплотны (после них за 6/7 мес надо менять ковровое покрытие или линолеум в каюте, красить и тд.7км 26,9/27,0