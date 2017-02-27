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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8203820482058206>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:39

somilitark
Схоже на те що дешевше буде.

Якщо Віталіан казав що дорожче 26.5 брати не треба - то так воно і є.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:44

  somilitark написав:Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався. А потiм засвiтив бiд по 26.85, поки не вiдомо чи брав по цiй цiнi, бо зараз котирування трохи вище))
Подивився на мiняйло. З 20-ти останнiх заявок з покупки продажу валюти 16 вiдсвiчують продам.
Це вже панiка друзi. Знову кинули рокетчикiв.
Менi навiть трохи сумно, що вони зараз не в настроi i втратили грошi.((

"Як мале дитя" :mrgreen: "По-тролить - хлебом не корми" :D
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:23

  Denik написав:
  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

Накормили сохатых, и межбанк очень резко вниз.
Опять от быков остались только шкуры...


все так и предполагалось,
как на Forex- откупишься курс вниз
будешь держать позицию-лось будет отрастать


будет ли в сентябре нал дешевле 26,70?
если точно знать, что будет -тогда еще не поздно слить по 26,92 пару пачек и
не ловить, а поднять нож
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:44

  GDV29 написав:
  somilitark написав:Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався. А потiм засвiтив бiд по 26.85, поки не вiдомо чи брав по цiй цiнi, бо зараз котирування трохи вище))
Подивився на мiняйло. З 20-ти останнiх заявок з покупки продажу валюти 16 вiдсвiчують продам.
Це вже панiка друзi. Знову кинули рокетчикiв.
Менi навiть трохи сумно, що вони зараз не в настроi i втратили грошi.((

"Як мале дитя" :mrgreen: "По-тролить - хлебом не корми" :D



одна радость -что у соседа корова околела

сорокалетнее дите)) оно не понимает, что так думать грех
не говоря о том как ты позиционируешь себя в глазах других форумчан
(Вова-это Libo2 только более мягкий вариант, хотел написать более воспитанный(образованный), но пока от такой оценки воздержусь)

удивляемся почему страна не в ЕС? из-за таких "добрых" людей

пс немного оффтопа: работал с более 30 национальностями
из славян были хорваты, поляки, чехи, болгары, русские и наши

хорваты/поляки/болгары офицеры после работы сидят все вместе-играют в карты, домино, шахматы/шашки и др.
у каждого бутылка пива/колы...мало пьют, много смеются, шутят, песни поют

русские собираются на троих , чаще на двоих (закрываются по каютам) и тупо бухают,
как напьются начинают всем перемывать кости(начиная с капитана/деда и вниз),
редко улыбаются, невежливы, обидчивы и злопамятны, часто не чистоплотны (после них за 6/7 мес надо менять ковровое покрытие или линолеум в каюте, красить и тд.


7км 26,9/27,0
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:10

  somilitark написав:Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався.

Нацбанк понес миллиардные убытки
Сумма нереализованных убытков центробанка от переоценки превысила прибыль на 12 миллиардов за полгода.
...При этом отмечается, что укрепление курса гривны и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн...
https://korrespondent.net/business/comp ... nye-ubytky
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:20

  RTC12 написав:
  somilitark написав:Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався.

Нацбанк понес миллиардные убытки
Сумма нереализованных убытков центробанка от переоценки превысила прибыль на 12 миллиардов за полгода.
...При этом отмечается, что укрепление курса гривны и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн...
https://korrespondent.net/business/comp ... nye-ubytky

Це все для бухгалтерів, політиків популістів та бабульок під підїздом (щоб було про що теревенити на ТВ і на лавочці під під'їздом)
Не звертайте уваги. Шановний Сибарит недавно пояснював, що таке прибутки НБУ. Так от - збитки- це те саме :-)
НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28

Eurozone Economic Sentiment Falls in August
Индикатор экономических настроений в Еврозоне упал до 117,5 в августе с исторического максимума в 119 в июле, что ниже ожиданий рынка в 117,9. Настроения ухудшились впервые с января на фоне опасений по поводу варианта коронавируса Delta. Моральный дух поставщиков услуг упал с 14-летнего максимума, а моральный дух производителей упал с самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.

Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю.
Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.
Ті у кого не витримують нерви - з'їдають ягель. В них же буде і наступна проблема - невміння фіксувати збитки. Тобто вони сидітимуть в ягелі не зважаючи на тренд зі сподіванням колись продати дорожче...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почалось мова, віра, зрада...
vitaliian
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