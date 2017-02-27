somilitark
Схоже на те що дешевше буде.
Якщо Віталіан казав що дорожче 26.5 брати не треба - то так воно і є.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:39
somilitark
Схоже на те що дешевше буде.
Якщо Віталіан казав що дорожче 26.5 брати не треба - то так воно і є.
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:44
"Як мале дитя" "По-тролить - хлебом не корми"
Додано: Пон 30 сер, 2021 12:23
все так и предполагалось,
как на Forex- откупишься курс вниз
будешь держать позицию-лось будет отрастать
будет ли в сентябре нал дешевле 26,70?
если точно знать, что будет -тогда еще не поздно слить по 26,92 пару пачек и
не ловить, а поднять нож
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:10
Нацбанк понес миллиардные убытки
Сумма нереализованных убытков центробанка от переоценки превысила прибыль на 12 миллиардов за полгода.
...При этом отмечается, что укрепление курса гривны и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн...
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:20
Це все для бухгалтерів, політиків популістів та бабульок під підїздом (щоб було про що теревенити на ТВ і на лавочці під під'їздом)
Не звертайте уваги. Шановний Сибарит недавно пояснював, що таке прибутки НБУ. Так от - збитки- це те саме
НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28
Eurozone Economic Sentiment Falls in August
Индикатор экономических настроений в Еврозоне упал до 117,5 в августе с исторического максимума в 119 в июле, что ниже ожиданий рынка в 117,9. Настроения ухудшились впервые с января на фоне опасений по поводу варианта коронавируса Delta. Моральный дух поставщиков услуг упал с 14-летнего максимума, а моральный дух производителей упал с самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю.
Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.
Ті у кого не витримують нерви - з'їдають ягель. В них же буде і наступна проблема - невміння фіксувати збитки. Тобто вони сидітимуть в ягелі не зважаючи на тренд зі сподіванням колись продати дорожче...
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:50
Мову потрібно популяризувати, а не нав'язувати. Результат не забариться. Ваша пропозиція написана вище її не популяризує. На жаль... Люди різні...
Тільки ваші арґументовані та цікаві повідомлення написані українською будуть створювати ефект. При чому, "марку" потрібно тримати постійно. І про це потрібно пам'ятати!
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