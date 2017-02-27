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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82038204820582068207>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:39

somilitark
Схоже на те що дешевше буде.

Якщо Віталіан казав що дорожче 26.5 брати не треба - то так воно і є.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:44

  somilitark написав:Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався. А потiм засвiтив бiд по 26.85, поки не вiдомо чи брав по цiй цiнi, бо зараз котирування трохи вище))
Подивився на мiняйло. З 20-ти останнiх заявок з покупки продажу валюти 16 вiдсвiчують продам.
Це вже панiка друзi. Знову кинули рокетчикiв.
Менi навiть трохи сумно, що вони зараз не в настроi i втратили грошi.((

"Як мале дитя" :mrgreen: "По-тролить - хлебом не корми" :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:23

  Denik написав:
  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

Накормили сохатых, и межбанк очень резко вниз.
Опять от быков остались только шкуры...


все так и предполагалось,
как на Forex- откупишься курс вниз
будешь держать позицию-лось будет отрастать


будет ли в сентябре нал дешевле 26,70?
если точно знать, что будет -тогда еще не поздно слить по 26,92 пару пачек и
не ловить, а поднять нож
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:44

7км 26,9/27,0
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:10

  somilitark написав:Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався.

Нацбанк понес миллиардные убытки
Сумма нереализованных убытков центробанка от переоценки превысила прибыль на 12 миллиардов за полгода.
...При этом отмечается, что укрепление курса гривны и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн...
https://korrespondent.net/business/comp ... nye-ubytky
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:20

  RTC12 написав:
  somilitark написав:Кажуть що НБУ вже рятуэ зрадофiлiйцiв. По 26.89 5 лямiв вiдкусив з ринку i сховався.

Нацбанк понес миллиардные убытки
Сумма нереализованных убытков центробанка от переоценки превысила прибыль на 12 миллиардов за полгода.
...При этом отмечается, что укрепление курса гривны и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн...
https://korrespondent.net/business/comp ... nye-ubytky

Це все для бухгалтерів, політиків популістів та бабульок під підїздом (щоб було про що теревенити на ТВ і на лавочці під під'їздом)
Не звертайте уваги. Шановний Сибарит недавно пояснював, що таке прибутки НБУ. Так от - збитки- це те саме :-)
НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28

Eurozone Economic Sentiment Falls in August
Индикатор экономических настроений в Еврозоне упал до 117,5 в августе с исторического максимума в 119 в июле, что ниже ожиданий рынка в 117,9. Настроения ухудшились впервые с января на фоне опасений по поводу варианта коронавируса Delta. Моральный дух поставщиков услуг упал с 14-летнего максимума, а моральный дух производителей упал с самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.

Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю.
Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.
Ті у кого не витримують нерви - з'їдають ягель. В них же буде і наступна проблема - невміння фіксувати збитки. Тобто вони сидітимуть в ягелі не зважаючи на тренд зі сподіванням колись продати дорожче...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:50

  Denik написав:Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.

Мову потрібно популяризувати, а не нав'язувати. Результат не забариться. Ваша пропозиція написана вище її не популяризує. На жаль... Люди різні...
Тільки ваші арґументовані та цікаві повідомлення написані українською будуть створювати ефект. При чому, "марку" потрібно тримати постійно. І про це потрібно пам'ятати!
Realist
 
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