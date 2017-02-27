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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8204820582068207>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.


давайте посчитаем : после роста в четверг на МБ
нал ушел вверх и максимально, что у нас можно было сдать в субботу 26,99

не стал бы рисковать пачками, не факт что пойдет вниз, но загон быстро выдохся

сегодня Альфа отдает по 26,95 и возможно завтра будет еще дешевле, думаю, что 26,85 увидим до конца недели

поверьте даже 1000грн на пачке -это не заработок (потому что : нервы дороже, минус бензин (если ехать на 7км), и нет гарантии что угадал

в таких случаях 3 года назад проще было на месяц занести 30-40к под 3% и получить те же деньги
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:02

  Realist написав:
  Denik написав:Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.

Мову потрібно популяризувати, а не нав'язувати. Результат не забариться. Ваша пропозиція написана вище її не популяризує. На жаль... Люди різні...
Тільки ваші арґументовані та цікаві повідомлення написані українською будуть створювати ефект. При чому, "марку" потрібно тримати постійно. І про це потрібно пам'ятати!


Якщо ви реаліст, то маєте знати - в нас поширене таке явище, коли два незнайомих українця, що в побуті спілкуються українською, при зустрічі зазвичай починають спілкування російською. Комплекс меншовартості, нав'язаний багатьом росіянами.

Тому Denik нічого не нав'язує, а просто закликає не переходити на російську, там, де це не потрібно.

А ваш коментар теж виглядає дивно - виходить, що українською повідомлення треба писати тільки цікаві та аргументовані, а російською можна писати будь-яку маячню. Це якраз популярізація російскьої з вашого боку.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:03

Витренко назвал сценарии сохранения транзита газа

Витренко рассказал, что видит следующие гарантии:

- перенос точек передачи газа в действующих контрактах Газпрома, согласно которым газ сейчас идет в Европу через Украину, на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали транзит газа через Украину до 2035 года;
- создание на электронной платформе Газпромэкспорта точки поставки дополнительных объемов газа на границе РФ-Украина; опять же, чтобы европейские покупатели этого газа сами могли заказывать транзит газа через Украину;
- разблокировка доступа к украинской газотранспортной системы со стороны РФ для других экспортеров газа в Европу, в частности из Центральной Азии.
"Все вышеперечисленное - это не прихоти Украины", - добавил глава НАКа.

По его словам, это воплощение на практике европейских правил о соответствии "слову и духу", которые вспоминают Германия и США в совместном заявлении по Северного потока-2.

Чтобы использовать мощности газопровода на 100%, Газпрому придется его продать независимому оператору.
Газпрому придется продать газопровод Северный поток-2, чтобы он соответствовал газовой директиве Евросоюза, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих.

"Северный поток-2 уже в июне предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора. Предполагается выполнить предписание по разделению, оперативно отделив и в том, что касается бухгалтерии, работу газопровода от материнского концерна. У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы - пока этого не произошло. В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников комиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЕС считают, что "от продажи газопровода никуда не деться".
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:07

  Denik написав:Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.


відмінна пропозиція, вартує медалі
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:поверьте даже 1000грн на пачке -это не заработок (потому что : нервы дороже, минус бензин (если ехать на 7км), и нет гарантии что угадал

Кому як. Знаючи ціни експорту сталі, зростання з/п ІТ-шників, обсяг та ціни врожаю, стан в енергетиці, кількість вже надрукованого в США, Китаї та ЄС та плани антикризового друку, проблеми з орендою банківських сейфів мені б було моторошно сидіти в валюті.
Хоча й й в гривні сиджу відсотків на 10%, все інше - якісь активи, які не їсть інфляція викликана ковідними антикризовими заходами...
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:18

  Realist написав:Це все для бухгалтерів, політиків популістів та бабульок під підїздом (щоб було про що теревенити на ТВ і на лавочці під під'їздом)
Не звертайте уваги. Шановний Сибарит недавно пояснював, що таке прибутки НБУ. Так от - збитки- це те саме :-)
НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.

...У квітні 2021р. НБУ перерахував до Державного бюджету України 24,4 млрд грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена для перерахування до Державного бюджету за результатами 2020 року.
Прогнозні очікування Національного банку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2021 рік, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету в 2022 році, – 13,6 млрд грн.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/aktivi- ... -2021-roku
Різниця між тим що було, и тим що має бути близько 11млрд.гривень.
На сьогодні дефіцит бюджету летить ракетою вверх...
Зображення
Так який сенс НБУ тримати такий курс, при якому бюджет не отримує мільярди
гривень?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Чтобы использовать мощности газопровода на 100%, Газпрому придется его продать независимому оператору.

З огляду заяв Галущенка про необхідність мати взимку:
https://lb.ua/economics/2021/08/30/4927 ... imoyu.html
- 3 млн. т. запасів вугілля, 3,5 млн.т. імпортного вугілля;
- 14 робочих енергоблоків АЕС і п'ятнадцятий у резерві;
- 19,5 млрд. куб. газу.
Взимку планується серйозна газова війна.
З огляду на достатньо серйозну підготовку у випадку кризи постачання ритуальною жертвою виявиться якраз Німеччина (яка виведе з експлуатації половину наявних блоків АЕС) разом з курсом євро, а не Україна...
Другий висновок: Польща максимально використовуватиме вугілля, чим підійме вартість європейських квот СО2 до 100 евро/т з поточних 59 евро/т, що разом з цінами на газ 600 дол/1000 куб. м. зробить нісенітницею весь "зелений курс" Німеччини по переходу з АЕС та вугілля на газ.

Зима для евро буде веселою...
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Так який сенс НБУ тримати такий курс, при якому бюджет не отримує мільярди гривень?
хороший вопрос, нбу первый кто толкает курс вверх, на момент выкупив уже больше ярда валюты в 2021г, а курс гадина не толкается. То ли переизбыток валюты, то ли нет лишних денег в экономике, лично я склоняюсь ко 2му.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 сер, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:33

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:Так який сенс НБУ тримати такий курс, при якому бюджет не отримує мільярди гривень?
хороший вопрос, он первый кто толкает курс вверх, на момент выкупив уже больше ярда валюты, а курс гадина не толкается. То ли переизбыток то ли нет денег в экономике покупать валюту по 27+

У НБУ проблем с укр.деньгами быть не может. Так же как с долларами у ФРС.
Иное дело что не хотят поднимать курс. Тогда возникает вопрос - почему?
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Иное дело что не хотят поднимать курс. Тогда возникает вопрос - почему?
хотят, очень хотят.
  RTC12 написав:У НБУ проблем с укр.деньгами быть не может.
девальвации 1998, 2008 и 2014 тому яркие примеры. Или вы считаете что это были проблемы не с украинскими деньгами?
vitaliian
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