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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 14:48
RTC12 написав:
Иное дело что не хотят поднимать курс. Тогда возникает вопрос - почему?
От де справжнi зрадники... виходить в урядi i НБУ, не хочуть " пiднiмати" курс.
Ви довго думали щоб цю маячню вивалити?
НБУ викуповуэ валюту i не даэ гривнi мiцнiшати, ринок рулить, чи треба як шоколадник ввалити просто так дефолтний девал i буде всiм щастя?
Може краще перечитаэте як гiперiнфляцiя впливаэ на ВВП, може тодi не будете цю мантру пропагандонiв повторювати, що девал це лiки якi лiкують всi хвороби?
А потiм починаэте скиглити, чому нема виробництва, чому молодь тiкаэ за кордон, чому немаэ iнвестицiй, чому гривня не виконуэ таку функцiю грошей, як накопичення.
По курсу, таки прочавили по бiдам 26.85, але всього на 50 коп. за сотку.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 14:51
vitaliian написав: RTC12 написав:
Иное дело что не хотят поднимать курс. Тогда возникает вопрос - почему?
хотят, очень хотят.
RTC12 написав:
У НБУ проблем с укр.деньгами быть не может.
девальвации 1998, 2008 и 2014 тому яркие примеры. Или вы считаете что это были проблемы не с украинскими деньгами?
Это не та девальвация. Тогда был отток валюты, а сейчас всё наоборот.
Да и девальвации особой нет, так как курс 29.1 уже заложен в бюджет,
который с помощью НБУ уже трещит по швам...
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Додано: Пон 30 сер, 2021 14:52
sergey_sryvkin написав:
Якщо ви реаліст, то маєте знати - в нас поширене таке явище, коли два незнайомих українця, що в побуті спілкуються українською, при зустрічі зазвичай починають спілкування російською. Комплекс меншовартості, нав'язаний багатьом росіянами.
Тому Denik нічого не нав'язує, а просто закликає не переходити на російську, там, де це не потрібно.
А ваш коментар теж виглядає дивно - виходить, що українською повідомлення треба писати тільки цікаві та аргументовані, а російською можна писати будь-яку маячню. Це якраз популярізація російскьої з вашого боку.
Я напевне погано висловив свої думки або ви не так мене зрозуміли.
Будь які "а давайте" поляризують суспільство і створюють напруження. Особливо якщо ці давайте зачіпають особисте. Це аксіома. Так само як і аксіома, що державна мова в Україні - українська і всі хто мають відношення до неї (держслужби) повинні вміти спілкуватись українською. два незнайомих українця, що в побуті спілкуються українською, при зустрічі зазвичай починають спілкування російською
- це не україніці, а два мудаки із "села" які хочуть побути міщанами. Що це за українець, який так легко піддається комплексу меншовартості який нам нав'язує сусід-аґресор.
Українською потрібно писати всі повідомлення, якщо мова йде про даний форум і вмієш писати українською. Але нав'язувати це не є правилом хорошого тону. Краще цю енергію витратити на держслужбовців.
Давайте закриємо тему бо це офтоп.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 14:56
Denik написав:
все інше - якісь активи, які не їсть інфляція
прошу, а ось з цього місця детальніше(с)
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:01
RTC12 написав:
Так який сенс НБУ тримати такий курс, при якому бюджет не отримує мільярди
гривень?
Та ви напевне жартуєте. Тут напевно щотижня інформують, що НБУ і бюджет це як помідор та гарбуз. Єдине, що у них спільне це округла форма.
А ви продовжуєте далі звалювати все в одну купу. НБУ у нас відповідає за інфляцію. За дефіцит бюджету - Мінфін (кабінет міністрів). Як тільки ви побачите, що НБУ починає діяти за вказівкою Мінфіну починайте нервувати. Нічого доброго від цього годі очікувати.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:03
somilitark написав:
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Може краще перечитаэте як гiперiнфляцiя впливаэ на ВВП, може тодi не будете цю мантру пропагандонiв повторювати, що девал це лiки якi лiкують всi хвороби?
А потiм починаэте скиглити, чому нема виробництва, чому молодь тiкаэ за кордон, чому немаэ iнвестицiй, чому гривня не виконуэ таку функцiю грошей, як накопичення.
Про накопичення забудьте на все життя. Якщо ФРС не буде друкувати своїх франклінів,
то не буде і високої ціни на сталь і на руду.
А тим більше не буде ніякого виробництва і інвестицій.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:09
RTC12 написав: somilitark написав:
[
Може краще перечитаэте як гiперiнфляцiя впливаэ на ВВП, може тодi не будете цю мантру пропагандонiв повторювати, що девал це лiки якi лiкують всi хвороби?
А потiм починаэте скиглити, чому нема виробництва, чому молодь тiкаэ за кордон, чому немаэ iнвестицiй, чому гривня не виконуэ таку функцiю грошей, як накопичення.
Про накопичення забудьте на все життя. Якщо ФРС не буде друкувати своїх франклінів,
то не буде і високої ціни на сталь і на руду.
А тим більше не буде ніякого виробництва і інвестицій.
О це у вас маргарин в головi.
Так хто головний зрадник?
Фрс що друкуэ багато папiрцiв на якi ви молитесь? Чи хто?
Навiщо купуэте тi зеленi фантiкi? Що э ще надiя, що дядько Сем вiзьметься за розум i не буде друкувати як
очманiлий
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:20
Realist
Заклик до українців спілкуватися українською - це нав'язування??? От через таких толерастів вже навіть на Заході України російськомовні громадяни України пробують спілкуватися з українцями російською
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:24
kmm3 написав:Realist
Заклик до українців спілкуватися українською - це нав'язування??? От через таких толерастів вже навіть на Заході України російськомовні громадяни України пробують спілкуватися з українцями російською
Кали усюди крадуть вагонами, то не важно на якому балакають (місцевий діалект).
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:24
prodigy написав:
Чтобы использовать мощности газопровода на 100%, Газпрому придется его продать независимому оператору.
В цьому є ще цікавий ризик для Газпрому та плюс для ГТС України.
Незалежний оператор, отримавши Північний Потік-2 з боргами у 10 млрд евро оцінить термін окупності проекту років у 8 з огляду на Green Deal - десь до 2030 року при середньому річному рівню прокачки десь у 30-40 млрд. куб. м. Відсотки на 10 млрд евро - це десь 500 млн. евро на рік. Окупність за 8 років - означає ще + 1,25 млрд евро.
З Газпрома за транзит попросять 2 млрд. евро, а це - під 60 евро за транспортування 1000 куб. м + 10-15 за транзит по Німеччині. При тому, що вся експлуатація компресорної станції в Ленінградській області буде за рахунок Газпрому. Це зовсім не те, на що розраховував Газпром (20 доларів/1000 куб.м.). Транзит через Україну - 40 дол./1000 куб. м.
Тобто взимку на фоні всього цього - скоріше за все буде люта газова війна.
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