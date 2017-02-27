|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:03
somilitark написав:
[
Може краще перечитаэте як гiперiнфляцiя впливаэ на ВВП, може тодi не будете цю мантру пропагандонiв повторювати, що девал це лiки якi лiкують всi хвороби?
А потiм починаэте скиглити, чому нема виробництва, чому молодь тiкаэ за кордон, чому немаэ iнвестицiй, чому гривня не виконуэ таку функцiю грошей, як накопичення.
Про накопичення забудьте на все життя. Якщо ФРС не буде друкувати своїх франклінів,
то не буде і високої ціни на сталь і на руду.
А тим більше не буде ніякого виробництва і інвестицій.
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:09
RTC12 написав: somilitark написав:
[
Може краще перечитаэте як гiперiнфляцiя впливаэ на ВВП, може тодi не будете цю мантру пропагандонiв повторювати, що девал це лiки якi лiкують всi хвороби?
А потiм починаэте скиглити, чому нема виробництва, чому молодь тiкаэ за кордон, чому немаэ iнвестицiй, чому гривня не виконуэ таку функцiю грошей, як накопичення.
Про накопичення забудьте на все життя. Якщо ФРС не буде друкувати своїх франклінів,
то не буде і високої ціни на сталь і на руду.
А тим більше не буде ніякого виробництва і інвестицій.
О це у вас маргарин в головi.
Так хто головний зрадник?
Фрс що друкуэ багато папiрцiв на якi ви молитесь? Чи хто?
Навiщо купуэте тi зеленi фантiкi? Що э ще надiя, що дядько Сем вiзьметься за розум i не буде друкувати як
очманiлий
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11898
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 3090 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:28
Realist написав: RTC12 написав:
Так який сенс НБУ тримати такий курс, при якому бюджет не отримує мільярди
гривень?
Та ви напевне жартуєте. Тут напевно щотижня інформують, що НБУ і бюджет це як помідор та гарбуз. Єдине, що у них спільне це округла форма.
А ви продовжуєте далі звалювати все в одну купу. НБУ у нас відповідає за інфляцію. За дефіцит бюджету - Мінфін (кабінет міністрів). Як тільки ви побачите, що НБУ починає діяти за вказівкою Мінфіну починайте нервувати. Нічого доброго від цього годі очікувати.
Які ще жарти? Це Нац.бан України, чи другої держави?
Своїм курсом він дає пріоритет імпорту, перед експортом.
А повинно бути навпаки. Всі країни зараз так роблять, і по можливості знижують курс своєї валюти, щоб їхні виробники мали конкурентну перевагу.
Зараз валюту вивезуть і проїдять, а що буде потім, якщо ФРС все таки зупинить свій прінтер?
І який тоді буде курс гривні? 30-40-50?
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:36
prodigy написав:
прошу, а ось з цього місця детальніше(с)
Інфляція валют не їсть такі речі як:
- акції, але треба розбиратися;
- працюючий бізнес, або його частина, але треба витрачати час та розбиратися;
- земля сільськогосподарського призначення, яка здається в аренду;
- нерухомість для здачі в оренду;
- об'єкт відновлювальної енергетики за "зеленим тарифом";
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 803
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 449 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:50
somilitark написав:
Так хто головний зрадник?
Фрс що друкуэ багато папiрцiв на якi ви молитесь? Чи хто?
Навiщо купуэте тi зеленi фантiкi? Що э ще надiя, що дядько Сем вiзьметься за розум i не буде друкувати як
очманiлий
Поки що Україна просить гроші у США(МВФ), а не навпаки. І укр.експорт тоже продається за амер.гроші. Але ви можете попробувати продати його за укр.гривні.
У вас це напевно вийде і без амер.папірців.
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:55
RTC12 написав:
Да и девальвации особой нет, так как курс 29.1 уже заложен в бюджет,
а вы шире смотрите, в 2015 война шла с котлами, банки падали пачками, валютные вклады не отдавали и вообще непонятно было что дальше, какой тогда курс был? а сейчас рекордный урожай, мвф 2,7 ярда на шару подкинул, инфляция доллара, банкам деньги не нужны, за валюту на депозитах вкладчикам дулю дают, курс ниже 20 уже должен был уйти, на фоне таких "побед". Если б бумагу не печатали. А вы говорите девальвации нет.
банки не спешат снижать курсы на приём. правекс .88 газмяс .87 покупают
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 30 сер, 2021 16:12, всього редагувалось 5 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8397
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1524 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:08
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:14
будуть скуповувати долари ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3734
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7488 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:17
yama написав:
будуть скуповувати долари ?
Кто-то будет... А кто-то будет сливать их в огромных количествах
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2250
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1676 раз.
- Подякували: 2903 раз.
-
- Профіль
-
21
11
20
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27048
|7393746
|
Пон 30 сер, 2021 15:46
Xenon
|
|7685
|5841117
|
Пон 30 сер, 2021 11:55
ЛОБ
|
|1033
|1704641
|
|