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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8205820682078208>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:03

  somilitark написав:[
Може краще перечитаэте як гiперiнфляцiя впливаэ на ВВП, може тодi не будете цю мантру пропагандонiв повторювати, що девал це лiки якi лiкують всi хвороби?
А потiм починаэте скиглити, чому нема виробництва, чому молодь тiкаэ за кордон, чому немаэ iнвестицiй, чому гривня не виконуэ таку функцiю грошей, як накопичення.

Про накопичення забудьте на все життя. Якщо ФРС не буде друкувати своїх франклінів,
то не буде і високої ціни на сталь і на руду.
А тим більше не буде ніякого виробництва і інвестицій.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:09

  RTC12 написав:
  somilitark написав:[
Може краще перечитаэте як гiперiнфляцiя впливаэ на ВВП, може тодi не будете цю мантру пропагандонiв повторювати, що девал це лiки якi лiкують всi хвороби?
А потiм починаэте скиглити, чому нема виробництва, чому молодь тiкаэ за кордон, чому немаэ iнвестицiй, чому гривня не виконуэ таку функцiю грошей, як накопичення.

Про накопичення забудьте на все життя. Якщо ФРС не буде друкувати своїх франклінів,
то не буде і високої ціни на сталь і на руду.
А тим більше не буде ніякого виробництва і інвестицій.

О це у вас маргарин в головi.
Так хто головний зрадник?
Фрс що друкуэ багато папiрцiв на якi ви молитесь? Чи хто? :)
Навiщо купуэте тi зеленi фантiкi? Що э ще надiя, що дядько Сем вiзьметься за розум i не буде друкувати як
очманiлий :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:28

  Realist написав:
  RTC12 написав:Так який сенс НБУ тримати такий курс, при якому бюджет не отримує мільярди
гривень?

Та ви напевне жартуєте. Тут напевно щотижня інформують, що НБУ і бюджет це як помідор та гарбуз. Єдине, що у них спільне це округла форма.
А ви продовжуєте далі звалювати все в одну купу. НБУ у нас відповідає за інфляцію. За дефіцит бюджету - Мінфін (кабінет міністрів). Як тільки ви побачите, що НБУ починає діяти за вказівкою Мінфіну починайте нервувати. Нічого доброго від цього годі очікувати.

Які ще жарти? Це Нац.бан України, чи другої держави?
Своїм курсом він дає пріоритет імпорту, перед експортом.
А повинно бути навпаки. Всі країни зараз так роблять, і по можливості знижують курс своєї валюти, щоб їхні виробники мали конкурентну перевагу.
Зараз валюту вивезуть і проїдять, а що буде потім, якщо ФРС все таки зупинить свій прінтер?
І який тоді буде курс гривні? 30-40-50?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:прошу, а ось з цього місця детальніше(с)

Інфляція валют не їсть такі речі як:
- акції, але треба розбиратися;
- працюючий бізнес, або його частина, але треба витрачати час та розбиратися;
- земля сільськогосподарського призначення, яка здається в аренду;
- нерухомість для здачі в оренду;
- об'єкт відновлювальної енергетики за "зеленим тарифом";
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:50

  somilitark написав:Так хто головний зрадник?
Фрс що друкуэ багато папiрцiв на якi ви молитесь? Чи хто? :)
Навiщо купуэте тi зеленi фантiкi? Що э ще надiя, що дядько Сем вiзьметься за розум i не буде друкувати як
очманiлий :mrgreen:

Поки що Україна просить гроші у США(МВФ), а не навпаки. І укр.експорт тоже продається за амер.гроші. Але ви можете попробувати продати його за укр.гривні.
У вас це напевно вийде і без амер.папірців. :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Да и девальвации особой нет, так как курс 29.1 уже заложен в бюджет,
а вы шире смотрите, в 2015 война шла с котлами, банки падали пачками, валютные вклады не отдавали и вообще непонятно было что дальше, какой тогда курс был? а сейчас рекордный урожай, мвф 2,7 ярда на шару подкинул, инфляция доллара, банкам деньги не нужны, за валюту на депозитах вкладчикам дулю дают, курс ниже 20 уже должен был уйти, на фоне таких "побед". Если б бумагу не печатали. А вы говорите девальвации нет.

банки не спешат снижать курсы на приём. правекс .88 газмяс .87 покупают
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 сер, 2021 16:12, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уххх... Ждем-с :)
https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/30/677296/
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:14

  Alex2006 написав:Уххх... Ждем-с :)
https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/30/677296/

будуть скуповувати долари ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:17

  yama написав:
  Alex2006 написав:Уххх... Ждем-с :)
https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/30/677296/

будуть скуповувати долари ?

Кто-то будет... А кто-то будет сливать их в огромных количествах :)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:23

Підтримаю колегу. Відтепер буду викладати свої таблички виключно українською мовою.
Зображення

Зміна курсів USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, індекса долара за тиждень
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