vitaliian написав:, мвф 2,7 ярда на шару подкинул, банкам деньги не нужны...
Как подкинули, так и заберут. Только еще больше. В сентябре Украина должна выплатить $3 млрд по внешнему госдолгу. Октябрь-декабрь 2,32 миллиарда долларов в 2022 году $8,6 млрд в 2023-м $8,9 млрд .... И с чего вы взяли что банкам деньги не нужны? Несите побольше, они возьмут все. Иное дело что у них ориентир на Запад, где уже отрицательные ставки, с помощью которых они пытаются поднять экономику с колен, параллельно облегчив карманы вкладчиков...
Realist написав:НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.
Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю. Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями. Ті у кого не витримують нерви - з'їдають ягель. В них же буде і наступна проблема - невміння фіксувати збитки. Тобто вони сидітимуть в ягелі не зважаючи на тренд зі сподіванням колись продати дорожче...
ягель в кінці літа по 27 все ж смачніше чим на початку весни по 28, мав би гривню - їв би і їв і по 27 і по 27.5 нагулючи жирок на зиму
prodigy написав:прошу, а ось з цього місця детальніше(с)
Інфляція валют не їсть такі речі як: - акції, але треба розбиратися; - працюючий бізнес, або його частина, але треба витрачати час та розбиратися; - земля сільськогосподарського призначення, яка здається в аренду; - нерухомість для здачі в оренду; - об'єкт відновлювальної енергетики за "зеленим тарифом";