RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8205820682078208
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:25

  vitaliian написав:, мвф 2,7 ярда на шару подкинул, банкам деньги не нужны...

Как подкинули, так и заберут. Только еще больше.
В сентябре Украина должна выплатить $3 млрд по внешнему госдолгу.
Октябрь-декабрь 2,32 миллиарда долларов
в 2022 году $8,6 млрд
в 2023-м $8,9 млрд ....
И с чего вы взяли что банкам деньги не нужны?
Несите побольше, они возьмут все.
Иное дело что у них ориентир на Запад, где уже отрицательные ставки,
с помощью которых они пытаются поднять экономику с колен, параллельно
облегчив карманы вкладчиков...
RTC12
 
Повідомлень: 480
З нами з: 09.05.15
Подякував: 79 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:в 2022 году $8,6 млрд
в 2023-м $8,9 млрд ....

ого хватили 2022 год, тут через месяц курс 40 может быть если с развивающихся рынков начнется отток капитала, и без этих копеек мвфу.
  RTC12 написав:Иное дело что у них ориентир на Запад, где уже отрицательные ставки,
с помощью которых они пытаются поднять экономику с колен, параллельно
облегчив карманы вкладчиков...
у них ориентир собственная прибыль. заканчивайте фантазировать). выше вам уже всё объяснили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 сер, 2021 16:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8397
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:43

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2903 раз.
 
Профіль
21
11
20
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:51

  Denik написав:
  Realist написав:НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.

Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю.
Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.
Ті у кого не витримують нерви - з'їдають ягель. В них же буде і наступна проблема - невміння фіксувати збитки. Тобто вони сидітимуть в ягелі не зважаючи на тренд зі сподіванням колись продати дорожче...

ягель в кінці літа по 27 все ж смачніше чим на початку весни по 28,
мав би гривню - їв би і їв і по 27 і по 27.5 нагулючи жирок на зиму
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25765
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:55

  Denik написав:
  prodigy написав:прошу, а ось з цього місця детальніше(с)

Інфляція валют не їсть такі речі як:
- акції, але треба розбиратися;
- працюючий бізнес, або його частина, але треба витрачати час та розбиратися;
- земля сільськогосподарського призначення, яка здається в аренду;
- нерухомість для здачі в оренду;
- об'єкт відновлювальної енергетики за "зеленим тарифом";

Ринат Леонідович, перелогіньтесь
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25765
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:00

Alex2006
Долго ждать придется, только в сентябре нужно выплатить более 3млрд долл.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8205820682078208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, matroSkin і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2703, 2704, 2705
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27048 7393789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 15:46
Xenon
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7685 5841170
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 11:55
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 102, 103, 104
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1033 1704663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 05:28
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22770)
30.08.2021 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.