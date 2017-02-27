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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8206820782088209>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:25

  vitaliian написав:, мвф 2,7 ярда на шару подкинул, банкам деньги не нужны...

Как подкинули, так и заберут. Только еще больше.
В сентябре Украина должна выплатить $3 млрд по внешнему госдолгу.
Октябрь-декабрь 2,32 миллиарда долларов
в 2022 году $8,6 млрд
в 2023-м $8,9 млрд ....
И с чего вы взяли что банкам деньги не нужны?
Несите побольше, они возьмут все.
Иное дело что у них ориентир на Запад, где уже отрицательные ставки,
с помощью которых они пытаются поднять экономику с колен, параллельно
облегчив карманы вкладчиков...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:в 2022 году $8,6 млрд
в 2023-м $8,9 млрд ....

ого хватили 2022 год, тут через месяц курс 40 может быть если с развивающихся рынков начнется отток капитала, и без этих копеек мвфу.
  RTC12 написав:Иное дело что у них ориентир на Запад, где уже отрицательные ставки,
с помощью которых они пытаются поднять экономику с колен, параллельно
облегчив карманы вкладчиков...
у них ориентир собственная прибыль. заканчивайте фантазировать). выше вам уже всё объяснили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 сер, 2021 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:43

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:51

  Denik написав:
  Realist написав:НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.

Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю.
Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями.
Ті у кого не витримують нерви - з'їдають ягель. В них же буде і наступна проблема - невміння фіксувати збитки. Тобто вони сидітимуть в ягелі не зважаючи на тренд зі сподіванням колись продати дорожче...

ягель в кінці літа по 27 все ж смачніше чим на початку весни по 28,
мав би гривню - їв би і їв і по 27 і по 27.5 нагулючи жирок на зиму
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:00

Alex2006
Долго ждать придется, только в сентябре нужно выплатить более 3млрд долл.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:20

Міжбанк: курс долара несподівано просів

Торги на валютному міжбанку в понеділок пройшли дуже активно і знову змусили хвилюватися всіх – від пересічних клієнтів і дилерів казначейств банків до самого Нацбанку. Основна причина – продовження валютних ралі на тлі наближення кінця місяця. Цього разу ми спостерігали зниження котирувань за рахунок значного перевищення пропозиції над попитом.

З самого ранку курс просів зі стартових 26,90/26,92 до 26,85/26,87 гривень, а активність клієнтів була настільки великою, що ще до обіду обсяг операцій на торгах тільки по Bloomberg перевищив $190 млн.

За наполегливими чутками серед учасників торгів – великі суми валюти продавали держкорпорації, що і призвело в основному до перекосів на міжбанку і тиску на курс долара. Точніше, покупці “перетравили” майже весь пропонований обсяг валюти самі, але при цьому НБУ довелося двічі виходити на торги з інтервенціями з викупу долара, щоб утримувати курс від істотного ситуативного обвалу.

У перший раз він вийшов з самого ранку і купив стандартні $5 млн по 26,89 гривень, чим частково утримав котирування від падіння. Але щойно регулятор пішов – курс знову почав швидко просідати. НБУ вийшов на ринок вдруге з купівлею по 26,85 гривень і простояв з цим цінником вже до закінчення активної фази сесії.

До 12 години котирування зупинилися на рівні 26,855/26,875 гривень за долар завдяки діям НБУ. Річ у тім, що всі покупці були змушені ставити свої котирування вище рівня Нацбанку, щоб купити валюту, а відповідно – і продавці ставили свої цінники вище, щоб продати її дорожче, поки була можливість. Таким чином, НБУ і стримав падіння курсу долара, хоча і сам якоюсь мірою виявився заручником ситуації.

Після обіду активність основних гравців пішла на спад і до 15:00 долар просів до 26,85/26,87 гривень, а до кінця сесії після відходу з ринку регулятора – курс просів до фінальних 26,84/26,86 гривень.

Основна проблема українського міжбанку – його повна залежність від курсових завдань і поведінки невеликого числа великих гравців – сьогодні проявилася у всій красі. Фактично, всього кілька великих продавців (у тому числі і держкорпорацій) – і сформували в понеділок тренд по ситуативному зміцненню гривні на тлі ще недавнього її ж серйозного просідання в період з минулого четверга по робочу суботу.

Головні події 30 серпня на валютному ринку:

Долар за день подешевшав на 6 копійок — з ранкових 26,90/26,92 до 26,84/26,86 гривень до кінця сесії.

Нацбанк виходив на міжбанк з купівлею долара двічі. У перший раз по 26,89 гривень купив свої чергові $5 млн, вдруге – простояв з купівлею валюти по 26,85 гривень вже до самого кінця активної фази торгів.

Довідковий курс НБУ на 12:00 сьогодні перебував на позначці 26,862 гривень за долар, а офіційний курс на 31 серпня 2021 року встановлено на рівні 26,8601 гривень за долар.

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news.finance.ua

Мої таблиці:
Державний та гарантований державою борг України
Таблиці курсів USD/UAH і EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:59

Официальный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.08.2021................26,862
Доллар потерял более 6.5 копеек.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............30.08.2021..........31.08.2021
дата розрахунку.............28.08.2021...........30.08.2021
Євро................................31,6645................31,6963...+0.1%
Долар США.....................26,929..................26,8601...-0.26%
После полудня курс практически не изменился.

МКГ*............7.1696............7.1733...........+0.05%

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

Открылись на 6 копеек ниже закрытия псевдорабочей субботы, с лизвой отыграв тем самым субботнее хулиганство Рыжика. Курс открытия оказался на копейку ниже закрытия пятницы. Сразу после открытия резво покатились вниз и за 40 минут опустились на 5 копеек. За это время НБУ успел сначала выкупить плановую пятерку, а потом остановить падение заградительной интервенцией. На протяжении сессии несколько раз чуть приподнимались нед установленным регулятором уровнем, но все время возвращались. Только к 15 часам смогли пробить этот уровень на полкопейки вниз.
В мире доллар после падения в пятницу вечером колеблется на одном уровне. Сегодняшнее падение доллар относительно гривны примерно соответствует падению в мире после нашего закрытия в пятницу.
Официальный курс встретили котировками 26.8450 - 26.8650. За день опустились на 5.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно закрытия пятницы (это не ошибка, оценивать динамику относительно субботы бессмысленно).

НБУ в субботу продал 20.5 млн. Т.к. торговля была ТОМной, в анализе ликвидности эта сумма будет отображена завтра.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Казначейство и инкассация скромно сопротивлялись этому уменьшению.

В пятницу объем МБ сократился с 673 до 565.1 млн. Обороты чистые и весьма приличные. Клиентские обороты также уменьшились, спрос превышал предложение.

Этот день в истории:
2020 - 27.4759 (+1) -61
2019 - 25.1441 (-9) +172

2018 - 28.2794 (+16)
2017 - 25.5795 (+13)

В пятницу НБУ не выдавал рефинанса. Это вторая неделя подряд.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 30 сер, 2021 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:05

И все бакс всех попустил ...

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:в 2022 году $8,6 млрд
в 2023-м $8,9 млрд ....

А звідки такі цифри?
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:21

TTF $600/1000 м3 :o :evil: :x

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