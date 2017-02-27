Додано: Пон 30 сер, 2021 17:20

Торги на валютному міжбанку в понеділок пройшли дуже активно і знову змусили хвилюватися всіх – від пересічних клієнтів і дилерів казначейств банків до самого Нацбанку. Основна причина – продовження валютних ралі на тлі наближення кінця місяця. Цього разу ми спостерігали зниження котирувань за рахунок значного перевищення пропозиції над попитом.



З самого ранку курс просів зі стартових 26,90/26,92 до 26,85/26,87 гривень, а активність клієнтів була настільки великою, що ще до обіду обсяг операцій на торгах тільки по Bloomberg перевищив $190 млн.



За наполегливими чутками серед учасників торгів – великі суми валюти продавали держкорпорації, що і призвело в основному до перекосів на міжбанку і тиску на курс долара. Точніше, покупці “перетравили” майже весь пропонований обсяг валюти самі, але при цьому НБУ довелося двічі виходити на торги з інтервенціями з викупу долара, щоб утримувати курс від істотного ситуативного обвалу.



У перший раз він вийшов з самого ранку і купив стандартні $5 млн по 26,89 гривень, чим частково утримав котирування від падіння. Але щойно регулятор пішов – курс знову почав швидко просідати. НБУ вийшов на ринок вдруге з купівлею по 26,85 гривень і простояв з цим цінником вже до закінчення активної фази сесії.



До 12 години котирування зупинилися на рівні 26,855/26,875 гривень за долар завдяки діям НБУ. Річ у тім, що всі покупці були змушені ставити свої котирування вище рівня Нацбанку, щоб купити валюту, а відповідно – і продавці ставили свої цінники вище, щоб продати її дорожче, поки була можливість. Таким чином, НБУ і стримав падіння курсу долара, хоча і сам якоюсь мірою виявився заручником ситуації.



Після обіду активність основних гравців пішла на спад і до 15:00 долар просів до 26,85/26,87 гривень, а до кінця сесії після відходу з ринку регулятора – курс просів до фінальних 26,84/26,86 гривень.



Основна проблема українського міжбанку – його повна залежність від курсових завдань і поведінки невеликого числа великих гравців – сьогодні проявилася у всій красі. Фактично, всього кілька великих продавців (у тому числі і держкорпорацій) – і сформували в понеділок тренд по ситуативному зміцненню гривні на тлі ще недавнього її ж серйозного просідання в період з минулого четверга по робочу суботу.

Головні події 30 серпня на валютному ринку:



Долар за день подешевшав на 6 копійок — з ранкових 26,90/26,92 до 26,84/26,86 гривень до кінця сесії.



Нацбанк виходив на міжбанк з купівлею долара двічі. У перший раз по 26,89 гривень купив свої чергові $5 млн, вдруге – простояв з купівлею валюти по 26,85 гривень вже до самого кінця активної фази торгів.



Довідковий курс НБУ на 12:00 сьогодні перебував на позначці 26,862 гривень за долар, а офіційний курс на 31 серпня 2021 року встановлено на рівні 26,8601 гривень за долар.