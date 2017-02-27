vitaliian написав:, мвф 2,7 ярда на шару подкинул, банкам деньги не нужны...
Как подкинули, так и заберут. Только еще больше. В сентябре Украина должна выплатить $3 млрд по внешнему госдолгу. Октябрь-декабрь 2,32 миллиарда долларов в 2022 году $8,6 млрд в 2023-м $8,9 млрд .... И с чего вы взяли что банкам деньги не нужны? Несите побольше, они возьмут все. Иное дело что у них ориентир на Запад, где уже отрицательные ставки, с помощью которых они пытаются поднять экономику с колен, параллельно облегчив карманы вкладчиков...
Realist написав:НБУ зараз в тонусі. В суботу стояти із офером по 95 чи 96 щоб сьогодні вийти із бідом по 85. Хтось піднімає скіл практичних навичок гойдання нашого валютного МБ. І як свідчать дописи більшої поливини форумчан на минулому тижні, для цього (гойдання) зараз благодатний ґрунт.
Щомісячне дихання ринку на фоні повернення ПДВ зрадофіли сприйняли як запуск ракети вгору з Гагаріним і як сохаті наїлися "дешевого" ягелю. Реальність більш жорстка - тренд вниз із коливаннями. Ті у кого не витримують нерви - з'їдають ягель. В них же буде і наступна проблема - невміння фіксувати збитки. Тобто вони сидітимуть в ягелі не зважаючи на тренд зі сподіванням колись продати дорожче...
ягель в кінці літа по 27 все ж смачніше чим на початку весни по 28, мав би гривню - їв би і їв і по 27 і по 27.5 нагулючи жирок на зиму
Торги на валютному міжбанку в понеділок пройшли дуже активно і знову змусили хвилюватися всіх – від пересічних клієнтів і дилерів казначейств банків до самого Нацбанку. Основна причина – продовження валютних ралі на тлі наближення кінця місяця. Цього разу ми спостерігали зниження котирувань за рахунок значного перевищення пропозиції над попитом.
З самого ранку курс просів зі стартових 26,90/26,92 до 26,85/26,87 гривень, а активність клієнтів була настільки великою, що ще до обіду обсяг операцій на торгах тільки по Bloomberg перевищив $190 млн.
За наполегливими чутками серед учасників торгів – великі суми валюти продавали держкорпорації, що і призвело в основному до перекосів на міжбанку і тиску на курс долара. Точніше, покупці “перетравили” майже весь пропонований обсяг валюти самі, але при цьому НБУ довелося двічі виходити на торги з інтервенціями з викупу долара, щоб утримувати курс від істотного ситуативного обвалу.
У перший раз він вийшов з самого ранку і купив стандартні $5 млн по 26,89 гривень, чим частково утримав котирування від падіння. Але щойно регулятор пішов – курс знову почав швидко просідати. НБУ вийшов на ринок вдруге з купівлею по 26,85 гривень і простояв з цим цінником вже до закінчення активної фази сесії.
До 12 години котирування зупинилися на рівні 26,855/26,875 гривень за долар завдяки діям НБУ. Річ у тім, що всі покупці були змушені ставити свої котирування вище рівня Нацбанку, щоб купити валюту, а відповідно – і продавці ставили свої цінники вище, щоб продати її дорожче, поки була можливість. Таким чином, НБУ і стримав падіння курсу долара, хоча і сам якоюсь мірою виявився заручником ситуації.
Після обіду активність основних гравців пішла на спад і до 15:00 долар просів до 26,85/26,87 гривень, а до кінця сесії після відходу з ринку регулятора – курс просів до фінальних 26,84/26,86 гривень.
Основна проблема українського міжбанку – його повна залежність від курсових завдань і поведінки невеликого числа великих гравців – сьогодні проявилася у всій красі. Фактично, всього кілька великих продавців (у тому числі і держкорпорацій) – і сформували в понеділок тренд по ситуативному зміцненню гривні на тлі ще недавнього її ж серйозного просідання в період з минулого четверга по робочу суботу.
Головні події 30 серпня на валютному ринку:
Долар за день подешевшав на 6 копійок — з ранкових 26,90/26,92 до 26,84/26,86 гривень до кінця сесії.
Нацбанк виходив на міжбанк з купівлею долара двічі. У перший раз по 26,89 гривень купив свої чергові $5 млн, вдруге – простояв з купівлею валюти по 26,85 гривень вже до самого кінця активної фази торгів.
Довідковий курс НБУ на 12:00 сьогодні перебував на позначці 26,862 гривень за долар, а офіційний курс на 31 серпня 2021 року встановлено на рівні 26,8601 гривень за долар.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 30.08.2021................26,862 Доллар потерял более 6.5 копеек.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............30.08.2021..........31.08.2021 дата розрахунку.............28.08.2021...........30.08.2021 Євро................................31,6645................31,6963...+0.1% Долар США.....................26,929..................26,8601...-0.26% После полудня курс практически не изменился.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Открылись на 6 копеек ниже закрытия псевдорабочей субботы, с лизвой отыграв тем самым субботнее хулиганство Рыжика. Курс открытия оказался на копейку ниже закрытия пятницы. Сразу после открытия резво покатились вниз и за 40 минут опустились на 5 копеек. За это время НБУ успел сначала выкупить плановую пятерку, а потом остановить падение заградительной интервенцией. На протяжении сессии несколько раз чуть приподнимались нед установленным регулятором уровнем, но все время возвращались. Только к 15 часам смогли пробить этот уровень на полкопейки вниз. В мире доллар после падения в пятницу вечером колеблется на одном уровне. Сегодняшнее падение доллар относительно гривны примерно соответствует падению в мире после нашего закрытия в пятницу. Официальный курс встретили котировками 26.8450 - 26.8650. За день опустились на 5.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно закрытия пятницы (это не ошибка, оценивать динамику относительно субботы бессмысленно).
НБУ в субботу продал 20.5 млн. Т.к. торговля была ТОМной, в анализе ликвидности эта сумма будет отображена завтра. Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Казначейство и инкассация скромно сопротивлялись этому уменьшению.
В пятницу объем МБ сократился с 673 до 565.1 млн. Обороты чистые и весьма приличные. Клиентские обороты также уменьшились, спрос превышал предложение.
Этот день в истории: 2020 - 27.4759 (+1) -61 2019 - 25.1441 (-9) +172
2018 - 28.2794 (+16) 2017 - 25.5795 (+13)
В пятницу НБУ не выдавал рефинанса. Это вторая неделя подряд.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 30 сер, 2021 18:18, всього редагувалось 1 раз.