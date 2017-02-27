Додано: Пон 30 сер, 2021 19:09

RTC12 написав: Чем дешевле деньги, тем выше прибыль. Всё предельно просто и без всяких фантазий. Чем дешевле деньги, тем выше прибыль. Всё предельно просто и без всяких фантазий.

RTC12 написав: А для того чтобы заплатить 8.9млрд. их нужно где-то взять. А для того чтобы заплатить 8.9млрд. их нужно где-то взять.

чем дешевле деньги тем ниже вероятность девальвации, зачем ронять свою валюту когда можно бесконечно дёшево перекредитоваться?я вас умоляю, мест где можно взять 9 ярдов почти на шару (под гос. гарантии) - миллион. А когда перестанут давать тогда начнется другая история, с курсом под 40 и депоставками 5% в валюте и 17% в гривне. Если без форсмажоров. Поэтому нет смысла смотреть на межбанк, он лишь следствие других глобальных процессов. А НБУ не Бог. Что то немного подкорректировать может, а чтобы изменить тренд с его смешными звр уже кишка тонка. Захотят с Украины вывести 100 ярдов, что сможет сделать НБУ? максимум закрыть межбанк. Но Чёрный рынок продолжит работу где и приговорят гривну.