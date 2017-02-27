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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8207820882098210>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:24

И вообще с чего взяли что курс только до 26.5 ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:28

  Denik написав:
  prodigy написав:прошу, а ось з цього місця детальніше(с)

Інфляція валют не їсть такі речі як:
- акції, але треба розбиратися;
- працюючий бізнес, або його частина, але треба витрачати час та розбиратися;
- земля сільськогосподарського призначення, яка здається в аренду;
- нерухомість для здачі в оренду;
- об'єкт відновлювальної енергетики за "зеленим тарифом";


Дякую за відповідь
-акції (тільки ОВГЗ)
-бізнес-не маю
-земля (вже все распродано великим корпораціям)
-нерухомість-да
-об'єкт відновлювальної енергетики за "зеленим тарифом" на 2022
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 30 сер, 2021 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:37

  zРадио написав:TTF $600/1000 м3 :o :evil: :x

Зображення

То проблема німців (трохи тупоголових, як на мене), які вирішили екологічно "позеленіти" з безвуглецевої АЕС на газ. А ще на 1000. куб газу треба придбати 1,85 т квот СО2 по 59 евро./т.
В Україні для населення газ буде по 8 грн/м3 і на курс ніяк не вплине. З альтернативою переходу на електрику по 1,44/1,68
Востаннє редагувалось Denik в Пон 30 сер, 2021 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:-акції (тільки ОВГЗ)

акції - то не ОВДП
  prodigy написав:-земля (вже все распродано великим корпораціям)

то є російська байка
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:45

  Denik написав:
  prodigy написав:-акції (тільки ОВГЗ)

акції - то не ОВДП
  prodigy написав:-земля (вже все распродано великим корпораціям)

то є російська байка


я розумію, ОВДП це облігації

стосовно землі на бачу інтересу
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:51

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:в 2022 году $8,6 млрд
в 2023-м $8,9 млрд ....

ого хватили 2022 год, тут через месяц курс 40 может быть если с развивающихся рынков начнется отток капитала, и без этих копеек мвфу.

Судя по настроению участников форума и местных аграриев, курс 40
для них не возможен в принципе.
А для того чтобы заплатить 8.9млрд. их нужно где-то взять.
Вернее накопить. А это не делается за месяц и даже за год.
Сами ведь пишете какой может быть курс, когда амер.деньги
побегут на парковку в гос.облигации США

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:Иное дело что у них ориентир на Запад, где уже отрицательные ставки,
с помощью которых они пытаются поднять экономику с колен, параллельно
облегчив карманы вкладчиков...


у них ориентир собственная прибыль. заканчивайте фантазировать). выше вам уже всё объяснили.

Вы не поняли термин "ориентир".
Понятное дело что среди банков альтруистов нет.
Но если сам ЕЦБ, во главе с К.Лагард, установил отрицательные ставки, то зачем
Агриколю или Райфайзену брать у vitaliian деньги на депозиты с высокой доходностью, когда их можно взять в Европе почти даром?
Чем дешевле деньги, тем выше прибыль. Всё предельно просто и без всяких фантазий.
Востаннє редагувалось RTC12 в Пон 30 сер, 2021 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:51

  Denik написав:То проблема німців (трохи тупоголових, як на мене), які вирішили екологічно "позеленіти" з безвуглецевої АЕС на газ. А ще на 1000. куб газу треба придбати 1,85 т квот СО2 по 59 евро./т.
В Україні для населення газ буде по 8 грн/м3 і на курс ніяк не вплине.


Мы вообще-то газ импортируем (хотя могли бы обеспечивать себя сами, но это уже другая дискуссия).

1 млрд м3 в июле, 1 млрд м3 в августе... Для прохождения сезона еще 1 млрд нужно будет импортировать и 4 млрд - выкупить у нерезидентов.

Поэтому утверждать, что этот фактор не влияет - все равно, что утверждать, что высокие цены на ЖРС и подсолнух не влияют. Вы же не делаете второго, правильно? Зачем тогда делаете первое?..

Тариф для населения - это социальная категория. Его можно не поднимать. В таком случае удар примет на себя Нафтогаз и бюджет. Но кому-то чек за подорожавший импорт все равно прилетит - либо пересичному, либо государству...
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:А для того чтобы заплатить 8.9млрд. их нужно где-то взять.
Вернее накопить. А это не делается за месяц и даже за год.

Звідки цифра в 8.9млрд. валютних виплат по держборгу?
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Чем дешевле деньги, тем выше прибыль. Всё предельно просто и без всяких фантазий.
чем дешевле деньги тем ниже вероятность девальвации, зачем ронять свою валюту когда можно бесконечно дёшево перекредитоваться?
  RTC12 написав:А для того чтобы заплатить 8.9млрд. их нужно где-то взять.
я вас умоляю, мест где можно взять 9 ярдов почти на шару (под гос. гарантии) - миллион. А когда перестанут давать тогда начнется другая история, с курсом под 40 и депоставками 5% в валюте и 17% в гривне. Если без форсмажоров. Поэтому нет смысла смотреть на межбанк, он лишь следствие других глобальных процессов. А НБУ не Бог. Что то немного подкорректировать может, а чтобы изменить тренд с его смешными звр уже кишка тонка. Захотят с Украины вывести 100 ярдов, что сможет сделать НБУ? максимум закрыть межбанк. Но Чёрный рынок продолжит работу где и приговорят гривну.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 сер, 2021 19:20, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Мы вообще-то газ импортируем (хотя могли бы обеспечивать себя сами, но это уже другая дискуссия).

1 млрд м3 в июле, 1 млрд м3 в августе... Для прохождения сезона еще 1 млрд нужно будет импортировать и 4 млрд - выкупить у нерезидентов.

Тут є помилка. Імпорт був десть 0,5 млрд.куб м на місяць або 15 млн. куб. м. на добу.
На що є оперативна інформація.
https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/
Зараз є 18 за планом Галущенка треба 19,5.
Імпортувати треба 2 місяці по 0,3 ще 0,9 забезпечить власний видобуток (25 млн. куб профіциту на добу в серпні).
4 млрд - будуть купляти металурги (їм потрібно десь 1 млрд. куб. на півроку) та аграрії опосередковано через виробників міндобрив. І ті і ті мають рентабельність за 50% та валютну виручку.
На курс вплине лише закупівля Нафтогазом 1 млрд. куб. м за 360 млн доларів за 2 місяці при 300 мільйонах валютної виручки від транзиту.
Тобто вплив на курс від закупівлі газу буде мінімальним власне до 2024 року або до обвалу цін на газ разом з економікою Німеччини та курсом євро.
Востаннє редагувалось Denik в Пон 30 сер, 2021 19:24, всього редагувалось 2 разів.
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