Додано: Пон 30 сер, 2021 19:44

RTC12 написав: Это не решение вопроса. На кассе в супермаркете придется за всё заплатить... Это не решение вопроса. На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...

RTC12 написав: На кассе в супермаркете придется за всё заплатить... На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...

а решения вопроса нет. Целительные девалы за 23 года не реанимировали промпроизводства, никуда не делась коррупция и другие системные болезни экономики. Пока кредитуют - живём, перестанут кредитовать тоже будем жить (но хуже).супермаркет это ещё не весь рынок. Когда цена на легальных заправках взлетела до небес, открылась масса нелегальных, на территории предприятий, без ценников и рекламы, с ценой на 5 грн. ниже и там сразу же появились покупатели. Если супермаркет вам задумал продать что то втридорога поищите где это же можно купить дешевле. Иногда в разы. Сложнее с газом (отоплением коммунальными) но тоже решаемо. На рынке не может быть неподъемных цен, бизнес жадного продавца сразу съедят конкуренты с аналогичными или похожими товарами.