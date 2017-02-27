В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд - в 2023-м, указано в презентации.
Це - не зовнішній борг. Ці суми на 2/3 - внутрішній борг та відсоткові виплати і лише 1/3 - це виалати по зовнішньому боргу. А 750 млн. доларів в квартал зовнішніх виплат - це просто дурня, яка перекривається позаплановими надходженнями від податку на прибуток металургів...
Denik написав:Це - не зовнішній борг. Ці суми на 2/3 - внутрішній борг та відсоткові виплати і лише 1/3 - це виалати по зовнішньому боргу. А 750 млн. доларів в квартал зовнішніх виплат - це просто дурня, яка перекривається позаплановими надходженнями від податку на прибуток металургів...
Долг номинирован в долларах, а не в гривнах. Соответственно его и нужно будет возвращать кредиторам в валюте, если стороны не договорятся о другом.
RTC12 написав:Это не решение вопроса. На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...
а решения вопроса нет. Целительные девалы за 23 года не реанимировали промпроизводства, никуда не делась коррупция и другие системные болезни экономики. Пока кредитуют - живём, перестанут кредитовать тоже будем жить (но хуже).
RTC12 написав:На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...
супермаркет это ещё не весь рынок. Когда цена на легальных заправках взлетела до небес, открылась масса нелегальных, на территории предприятий, без ценников и рекламы, с ценой на 5 грн. ниже и там сразу же появились покупатели. Если супермаркет вам задумал продать что то втридорога поищите где это же можно купить дешевле. Иногда в разы. Сложнее с газом (отоплением коммунальными) но тоже решаемо. На рынке не может быть неподъемных цен, бизнес жадного продавца сразу съедят конкуренты с аналогичными или похожими товарами.
vitaliian написав: А НБУ не Бог. Что то немного подкорректировать может, а чтобы изменить тренд с его смешными звр уже кишка тонка. Захотят с Украины вывести 100 ярдов, что сможет сделать НБУ? максимум закрыть межбанк. Но Чёрный рынок продолжит работу где и приговорят гривну.
У НБУ есть печатный станок. Поэтому изменить тренд именно сейчас, ему ничего не стоит. Не вдаваясь в политические моменты замечу: Экспортный потенциал северного соседа значительно выше нашего, и валютой они завалены уже по уши. Но рубль не укрепляется вообще никак. Хотя для этого есть все предпосылки. Вопрос на засыпку - ПОЧЕМУ?
RTC12 написав:У НБУ есть печатный станок. Поэтому изменить тренд именно сейчас, ему ничего не стоит.
вы наверное плохо понимаете разницу между инфляцией и гиперинфляцией, несмотря на похожие слова инфляция делает нас нищими медленно, а гиперинфляция - быстро, иногда мгновенно. Видимо гиперинфляция не входит в планы нбу, и вообще вопрос вам она зачем?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 сер, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
RTC12 написав:Экспортный потенциал северного соседа значительно выше нашего, и валютой они завалены уже по уши. Но рубль не укрепляется вообще никак. Хотя для этого есть все предпосылки. Вопрос на засыпку - ПОЧЕМУ?
Тому, що в них неринкова економіка і вся нафтогазова валютна виручка, виза від 45 дол/барель скупається ЦБРФ.