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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82088209821082118212>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:17

  Denik написав:
  RTC12 написав:А для того чтобы заплатить 8.9млрд. их нужно где-то взять.
Вернее накопить. А это не делается за месяц и даже за год.

Звідки цифра в 8.9млрд. валютних виплат по держборгу?

Данные Мин.фина.
https://interfax.com.ua/news/economic/712947.html
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:31

  RTC12 написав:
  Denik написав:
  RTC12 написав:А для того чтобы заплатить 8.9млрд. их нужно где-то взять.
Вернее накопить. А это не делается за месяц и даже за год.

Звідки цифра в 8.9млрд. валютних виплат по держборгу?

Данные Мин.фина.
https://interfax.com.ua/news/economic/712947.html

Дякую, але
В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд - в 2023-м, указано в презентации.

Це - не зовнішній борг.
Ці суми на 2/3 - внутрішній борг та відсоткові виплати і лише 1/3 - це виалати по зовнішньому боргу.
А 750 млн. доларів в квартал зовнішніх виплат - це просто дурня, яка перекривається позаплановими надходженнями від податку на прибуток металургів...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:31

  vitaliian написав:чем дешевле деньги тем ниже вероятность девальвации, зачем ронять свою валюту когда можно дёшево перекредитоваться?

Какой забугорный ком.банк выдаст Украине кредит в несколько ярдов?
Это частные банки, которые напрямую государство не кредитуют.
Могут купить облигации, но это уже совсем другое кино...

  vitaliian написав:я вас умоляю, мест где можно взять 9 ярдов почти на шару (под гос. гарантии) - миллион.

Это не решение вопроса. На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Это не решение вопроса. На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...

2/3 з озвученої суми буде рефінансована банками та населенням в гривні. Тільки в 2022 вже не буде рівня дохідності 11% і вище...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:42

  Denik написав:Це - не зовнішній борг.
Ці суми на 2/3 - внутрішній борг та відсоткові виплати і лише 1/3 - це виалати по зовнішньому боргу.
А 750 млн. доларів в квартал зовнішніх виплат - це просто дурня, яка перекривається позаплановими надходженнями від податку на прибуток металургів...

Долг номинирован в долларах, а не в гривнах. Соответственно его и нужно будет возвращать кредиторам в валюте, если стороны не договорятся о другом.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Это не решение вопроса. На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...
а решения вопроса нет. Целительные девалы за 23 года не реанимировали промпроизводства, никуда не делась коррупция и другие системные болезни экономики. Пока кредитуют - живём, перестанут кредитовать тоже будем жить (но хуже).
  RTC12 написав:На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...
супермаркет это ещё не весь рынок. Когда цена на легальных заправках взлетела до небес, открылась масса нелегальных, на территории предприятий, без ценников и рекламы, с ценой на 5 грн. ниже и там сразу же появились покупатели. Если супермаркет вам задумал продать что то втридорога поищите где это же можно купить дешевле. Иногда в разы. Сложнее с газом (отоплением коммунальными) но тоже решаемо. На рынке не может быть неподъемных цен, бизнес жадного продавца сразу съедят конкуренты с аналогичными или похожими товарами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:56

  vitaliian написав: А НБУ не Бог. Что то немного подкорректировать может, а чтобы изменить тренд с его смешными звр уже кишка тонка. Захотят с Украины вывести 100 ярдов, что сможет сделать НБУ? максимум закрыть межбанк. Но Чёрный рынок продолжит работу где и приговорят гривну.

У НБУ есть печатный станок. Поэтому изменить тренд именно сейчас,
ему ничего не стоит.
Не вдаваясь в политические моменты замечу:
Экспортный потенциал северного соседа значительно выше нашего, и валютой они завалены уже по уши. Но рубль не укрепляется вообще никак.
Хотя для этого есть все предпосылки.
Вопрос на засыпку - ПОЧЕМУ?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Долг номинирован в долларах, а не в гривнах. Соответственно его и нужно будет возвращать кредиторам в валюте, если стороны не договорятся о другом.

У цій статті про це немає жодної інформації
https://interfax.com.ua/news/economic/712947.html
Лише то, що
Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре составил до 28,47 грн/$.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:У НБУ есть печатный станок. Поэтому изменить тренд именно сейчас, ему ничего не стоит.
вы наверное плохо понимаете разницу между инфляцией и гиперинфляцией, несмотря на похожие слова инфляция делает нас нищими медленно, а гиперинфляция - быстро, иногда мгновенно. Видимо гиперинфляция не входит в планы нбу, и вообще вопрос вам она зачем?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 сер, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Экспортный потенциал северного соседа значительно выше нашего, и валютой они завалены уже по уши. Но рубль не укрепляется вообще никак.
Хотя для этого есть все предпосылки.
Вопрос на засыпку - ПОЧЕМУ?

Тому, що в них неринкова економіка і вся нафтогазова валютна виручка, вища від 45 дол/барель скупається ЦБРФ.
Востаннє редагувалось Denik в Пон 30 сер, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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