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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8209821082118212>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Дякую, але
В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд - в 2023-м, указано в презентации.

Це - не зовнішній борг.
Ці суми на 2/3 - внутрішній борг та відсоткові виплати і лише 1/3 - це виалати по зовнішньому боргу.
А 750 млн. доларів в квартал зовнішніх виплат - це просто дурня, яка перекривається позаплановими надходженнями від податку на прибуток металургів...

Вітаю. При всій повазі, але Ви знову безпідставно безапеляційні. Є ж офіційна інформація міністерства фінансів https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi
Відкриваєте екселівський файл прогнозовані платежі за держборгом 2021-2046 рр А там чорним по білому написано що ЗА ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ І ГАРАНТОВАНИМ БОРГОМ в 2022 році необхідно заплатити 126,15 млрд грн, що при курсі 27 грн/дол становить 4,7 млрд дол. В 2023 році - 156,7 млрд грн чи 5,8 млрд дол.
Хоча, може я не все до кінця розумію, бо ось тут https://finbalance.com.ua/news/minfin-pohashennya-derzhborhiv-u-2022-ta-2023-rokakh-budut-vdvichi-menshi-nizh-u-2021-rotsi фінбаланс малює майже 7 млрд уо в 2022 році. Можливо, тут враховані валютні ОВДП...
orest
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По предварительным данным, объем частных денежных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрд (в эквиваленте), что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($5,36 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). https://biz.censor.net/n3285341
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:11

  vitaliian написав: Если супермаркет вам задумал продать что то втридорога поищите где это же можно купить дешевле. Иногда в разы. Сложнее с газом (отоплением коммунальными) но тоже решаемо. На рынке не может быть неподъемных цен, бизнес жадного продавца сразу съедят конкуренты с аналогичными или похожими товарами.

Если речь идёт о кредитах, то дешевле чем под 0.25-0.5% их просто нет.
Меньше чем ЕЦБ никто не даст...
Так что найти миллион мест где можно более выгодно перекредитоваться
не получится. Вообще. Везде чек будет повыше...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:29

  Denik написав:
  zРадио написав:Мы вообще-то газ импортируем (хотя могли бы обеспечивать себя сами, но это уже другая дискуссия).

1 млрд м3 в июле, 1 млрд м3 в августе... Для прохождения сезона еще 1 млрд нужно будет импортировать и 4 млрд - выкупить у нерезидентов.

Тут є помилка. Імпорт був десть 0,5 млрд.куб м на місяць або 15 млн. куб. м. на добу.
На що є оперативна інформація.
https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/
Зараз є 18 за планом Галущенка треба 19,5.
Імпортувати треба 2 місяці по 0,3 ще 0,9 забезпечить власний видобуток (25 млн. куб профіциту на добу в серпні).
4 млрд - будуть купляти металурги (їм потрібно десь 1 млрд. куб. на півроку) та аграрії опосередковано через виробників міндобрив. І ті і ті мають рентабельність за 50% та валютну виручку.
На курс вплине лише закупівля Нафтогазом 1 млрд. куб. м за 360 млн доларів за 2 місяці при 300 мільйонах валютної виручки від транзиту.
Тобто вплив на курс від закупівлі газу буде мінімальним власне до 2024 року або до обвалу цін на газ разом з економікою Німеччини та курсом євро.

Можливо я помиляюся, але з моменту анбандлінгу Нафтогазу, саме Оператор ГТС отримує валюту за транзит газу чи зберігання на МЛС. І продавати цю валюту не особливо має потребу, хіба під імпорт обладнання, технологій чи послуг для ремонту і обслуговування ГТС. А от безпосередньо Нафтогаз мусить купувати значну частину газу за валюту і реалізувати її за грн,перетворюючись в чистого покупця валюти для розрахунків за імпорт та обслуговування-погашення валютних кредитів... Де-юре вже навіть не права і ліва кишеня одних крашениць...
П.С. https://www.slovoidilo.ua/2021/08/28/no ... y-prychynu
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ros ... 35611.html
orest
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:38

  vitaliian написав:На рынке не может быть неподъемных цен


У вас розовое представление о рынке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Вітаю. При всій повазі, але Ви знову безпідставно безапеляційні. Є ж офіційна інформація міністерства фінансів https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi
Відкриваєте екселівський файл прогнозовані платежі за держборгом 2021-2046 рр А там чорним по білому написано що ЗА ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ І ГАРАНТОВАНИМ БОРГОМ в 2022 році необхідно заплатити 126,15 млрд грн, що при курсі 27 грн/дол становить 4,7 млрд дол. В 2023 році - 156,7 млрд грн чи 5,8 млрд дол.
Хоча, може я не все до кінця розумію, бо ось тут https://финбаланс.ком.юа/news/minfin-p ... 2021-rotsi фінбаланс малює майже 7 млрд уо в 2022 році. Можливо, тут враховані валютні ОВДП...

Оресте, я б не змішував гарантований та державний борг. Гарантований борг включає в себе кредити тих самих Енергоатому, Укренерго, Укрзалізниці та інших, які самі вміють непогано заробляти, в т.ч. експортуючи електроенергію чи послуги з транзиту вантажів.
Чого я так сперечаюсь - бо в голові засіла інформація, що саме осінь 2021 є періодом пікових виплат по зоінішньому боргу. Надалі все куди спокійніше.

Істина, як завжди ховається в деталях, які зазвичай ми не помічаємо. Раніше я писав, що в Росії лютий треш з врожаєм у Поволжжі. Сьогодні прийшло ще важливіше підтвердження.
Засуха стала причиной гибели почти 15% посевов сельхозкультур в Оренбургской области
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521864
Атмосферная и почвенная засухи в Оренбургской области стали причиной гибели сельхозкультур на более чем 570 тыс. га, что составляет 13% от посевной площади в регионе. Такие данные 30 августа озвучил журналистам глава минсельхоза области Сергей Балыкин, сообщило агентство ТАСС.

Также он напомнил, что общая посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в Оренбургской области в т.г. составила 2,5 млн га. К настоящему времени завершается уборка яровых культур - уже обмолочено 90% посевов, средняя урожайность составляет 7,8 ц/га. Однако в некоторых района, по словам министра, урожайность едва превышает 2,1 ц/га.

Оренбурзька область - це 20% України за площею. У сусідніх регіонах звісно буде те саме.

Це все лише означає, що в Росії дуже скоро буде заборона експорту зерна, а в Україні до червня 2022 не буде ніяких проблем ні з валютною виручкою, ні з виплатами по держборгу, ні з бюджетом. Все через високі ціни на продовольство.

Тому наше міністерство і затримує публікацію оперативних результатів збирання врожаю, щоб ринок досхочу наївся новинами та цифрами з Росії...

Не буває врожаю біля палаючих лісів...
але 90% покупців це зрозуміють лише зі звітом USDA 10 вересня.
Востаннє редагувалось Denik в Пон 30 сер, 2021 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:50

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:У НБУ есть печатный станок. Поэтому изменить тренд именно сейчас, ему ничего не стоит.
вы наверное плохо понимаете разницу между инфляцией и гиперинфляцией, несмотря на похожие слова инфляция делает нас нищими медленно, а гиперинфляция - быстро, иногда мгновенно. Видимо гиперинфляция не входит в планы нбу, и вообще вопрос вам она зачем?

Я при гиперинфляции носил в кармане купюры карбованцев с шестью нулями.
Так что знаю о чем пишу. Повышение курса с 27.0 до 28-29.1
никакой гиперинфляции не вызовет...А сама инфляция, как была, так она и будет, потому что не всё зависит от курса.
Повторяю, крепкий курс нац.валюты убивает курицу несущую золотые яйца,
то есть экспортёров. И это вскоре всё аукнется, так как мы больше покупаем
(тратим валюты), чем продаём...Особенно в эти наступающие смутные времена.
Поэтому НБУ нужно уже сейчас делать максимальную заначку на черный день,
как это делает наш северный сосед, иначе медленной и прогнозируемой девальвации
гривны не будет. Так как останется мало монет на валютные интервенции.
Будет или резкое падение, к чему мы уже привыкли, или ещё хуже...

На этом утомлять вас своим пессимизмом уже не буду...
Всех благ, и выгодных курсов.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:52

  Realist написав:Не звертайте уваги. Шановний Сибарит недавно пояснював, що таке прибутки НБУ. Так от - збитки- це те саме

"Прибыль" в бюджет они перечисляют "реальную"
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Так что знаю о чем пишу. Повышение курса с 27.0 до 28-29.1
Повторяю, крепкий курс нац.валюты убивает курицу несущую золотые яйца,
то есть экспортёров.
а при курсе 29 мы пересядем на ланосы, и перестанем импортировать смартфоны? проблема не в курсе, а в том что мы ничего не производим. И при курсе 50 производить не начнем, доказано девальвацией 2014. На импорте тоже много налогов висит, импорт тоже дает рабочие места - логистика, опт, розница, сервис. Этих людей с падением импорта куда девать, плодить безработицу, садить на пособия, в сёла на огороды?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:19

  Denik написав:
  RTC12 написав:Экспортный потенциал северного соседа значительно выше нашего, и валютой они завалены уже по уши. Но рубль не укрепляется вообще никак.
Хотя для этого есть все предпосылки.
Вопрос на засыпку - ПОЧЕМУ?

Тому, що в них неринкова економіка і вся нафтогазова валютна виручка, вища від 45 дол/барель скупається ЦБРФ.

ага, у них неринкова, але є ФР,
а в нас ринкова ... ага-ага
flyman
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