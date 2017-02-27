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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:23
vitaliian написав: RTC12 написав:
Так что знаю о чем пишу. Повышение курса с 27.0 до 28-29.1
Повторяю, крепкий курс нац.валюты убивает курицу несущую золотые яйца,
то есть экспортёров.
а при курсе 29 мы пересядем на ланосы, и перестанем импортировать смартфоны? проблема не в курсе, а в том что мы ничего не производим. И при курсе 50 производить не начнем, доказано девальвацией 2014. На импорте тоже много налогов висит, импорт тоже дает рабочие места - логистика, опт, розница, сервис. Этих людей с падением импорта куда девать, плодить безработицу, садить на пособия, в сёла на огороды?
тут проблема яйця та курки ... але питання і іншому.. невже наразі є ще хтось, хто продає долари та кладе на гривневі депозити, бо там % вищі?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:29
vitaliian написав:
а при курсе 29 мы пересядем на ланосы, и перестанем импортировать смартфоны? проблема не в курсе, а в том что мы ничего не производим. И при курсе 50 производить не начнем, доказано девальвацией 2014. На импорте тоже много налогов висит, импорт тоже дает рабочие места - логистика, опт, розница, сервис. Этих людей с падением импорта куда девать, плодить безработицу, садить на пособия, в сёла на огороды?
Импорт создает в среднем 1 рабочее место на 7 потерянных во внутреннем производстве. Именно поэтому все страны конкурируют за право производить. Исключение - США, которые могут себе позволить производить для собственного потребления где угодно, экспортируя взамен доллар
PS: для справки - импорт даже из ВВП вычитается, не являясь продуктом добавленной стоимости
PPS: никто не против импорта, который мы не можем сами производить - в конце концов, принцип международного разделения труда не позволяет отдельным экономикам полностью закрывать все потребности. Речь лишь о некритическом импорте, производимом в странах с более высокой стоимостью труда, но имеющем дискриминационное ценовое преимущество перед украинским продуктом, достигаемое непаритетным обменным курсом, поддерживаемым с помощью кредитного рычага. Курс гривны к СКВ должен быть таким, чтобы не приходилось увеличивать внешний долг на финансирование неинвестиционной деятельности - валютные обязательства экономики можно увеличивать только под расширение внутреннего производства
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