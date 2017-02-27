RTC12 написав:Так что знаю о чем пишу. Повышение курса с 27.0 до 28-29.1 Повторяю, крепкий курс нац.валюты убивает курицу несущую золотые яйца, то есть экспортёров.
а при курсе 29 мы пересядем на ланосы, и перестанем импортировать смартфоны? проблема не в курсе, а в том что мы ничего не производим. И при курсе 50 производить не начнем, доказано девальвацией 2014. На импорте тоже много налогов висит, импорт тоже дает рабочие места - логистика, опт, розница, сервис. Этих людей с падением импорта куда девать, плодить безработицу, садить на пособия, в сёла на огороды?
тут проблема яйця та курки ... але питання і іншому.. невже наразі є ще хтось, хто продає долари та кладе на гривневі депозити, бо там % вищі?
vitaliian написав:а при курсе 29 мы пересядем на ланосы, и перестанем импортировать смартфоны? проблема не в курсе, а в том что мы ничего не производим. И при курсе 50 производить не начнем, доказано девальвацией 2014. На импорте тоже много налогов висит, импорт тоже дает рабочие места - логистика, опт, розница, сервис. Этих людей с падением импорта куда девать, плодить безработицу, садить на пособия, в сёла на огороды?
Импорт создает в среднем 1 рабочее место на 7 потерянных во внутреннем производстве. Именно поэтому все страны конкурируют за право производить. Исключение - США, которые могут себе позволить производить для собственного потребления где угодно, экспортируя взамен доллар
PS: для справки - импорт даже из ВВП вычитается, не являясь продуктом добавленной стоимости
PPS: никто не против импорта, который мы не можем сами производить - в конце концов, принцип международного разделения труда не позволяет отдельным экономикам полностью закрывать все потребности. Речь лишь о некритическом импорте, производимом в странах с более высокой стоимостью труда, но имеющем дискриминационное ценовое преимущество перед украинским продуктом, достигаемое непаритетным обменным курсом, поддерживаемым с помощью кредитного рычага. Курс гривны к СКВ должен быть таким, чтобы не приходилось увеличивать внешний долг на финансирование неинвестиционной деятельности - валютные обязательства экономики можно увеличивать только под расширение внутреннего производства, которое в перспективе и уменьшает импортозависимость
zРадио написав:Курс гривны к СКВ должен быть таким, чтобы не приходилось увеличивать внешний долг на финансирование неинвестиционной деятельности - валютные обязательства экономики можно увеличивать только под расширение внутреннего производства, которое в перспективе и уменьшает импортозависимость
можно ещё Идеологию чучхе (или «опора на собственные силы») у северных корейцев перенять. Нет ну а чё, если нацбанк заменит собой рынок, почему не заменить прочие свободы какой нибудь идеологией? Исключительно в благих целях!
зы кто из инвесторов занесёт свои деньги, если заранее известно что раз в квартал курс гривны будет снижен на N%, в угоду чьим то хотелкам? И зачем тогда вообще развивать производства, можно раз в квартал богатеть просто сидя на бочке с валютой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 сер, 2021 21:53, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Курс гривны к СКВ должен быть таким, чтобы не приходилось увеличивать внешний долг на финансирование неинвестиционной деятельности - валютные обязательства экономики можно увеличивать только под расширение внутреннего производства, которое в перспективе и уменьшает импортозависимость
можно ещё Идеологию чучхе (или «опора на собственные силы») у северных корейцев перенять.
Вы нарочно пытаетесь превратить дискуссию в фарс, чтобы вопросы стимулирования внутреннего производства даже не поднимались? Если да, то я не участвую. Если нет, то не используйте провокационные аналогии и пропагандистские приемы. Политику слабой валюты использовали на этапе становления лидерских позиций все без исключения страны мира, которым оно (становление) удалось! США, когда доллару еще далеко было до мировой резервной валюты, именно таким образом выиграли у европейцев войну за "западизацию" Японии - читайте о Реставрации Мэйдзи, и кто ее сделал японцам "под ключ"
zРадио написав:Вы нарочно пытаетесь превратить дискуссию в фарс, чтобы вопросы стимулирования внутреннего производства даже не поднимались
почему фарс, я же чётко написал внешним инвесторам такая кухня с курсом будет неинтересна. Смысл вкладываться в такую страну, которая сама валит собственную валюту? Слабой валютой внутреннее производство не поднимешь, нужна гарантия защиты инвестиций, невмешательство государства в рыночные механизмы, стабильное законодательство, прозрачная налоговая система и много всего остального. Колесо важная деталь автомобиля, но не единственная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 сер, 2021 22:39, всього редагувалось 1 раз.
orest написав: Вітаю. При всій повазі, але Ви знову безпідставно безапеляційні. Є ж офіційна інформація міністерства фінансів https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi Відкриваєте екселівський файл прогнозовані платежі за держборгом 2021-2046 рр А там чорним по білому написано що ЗА ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ І ГАРАНТОВАНИМ БОРГОМ в 2022 році необхідно заплатити 126,15 млрд грн, що при курсі 27 грн/дол становить 4,7 млрд дол. В 2023 році - 156,7 млрд грн чи 5,8 млрд дол.
Хоча, може я не все до кінця розумію, бо ось тут https://финбаланс.ком.юа/news/minfin-pohashennya-derzhborhiv-u-2022-ta-2023-rokakh-budut-vdvichi-menshi-nizh-u-2021-rotsi фінбаланс малює майже 7 млрд уо в 2022 році. Можливо, тут враховані валютні ОВДП...
Оресте, я б не змішував гарантований та державний борг. Гарантований борг включає в себе кредити тих самих Енергоатому, Укренерго, Укрзалізниці та інших, які самі вміють непогано заробляти, в т.ч. експортуючи електроенергію чи послуги з транзиту вантажів. Чого я так сперечаюсь - бо в голові засіла інформація, що саме осінь 2021 є періодом пікових виплат по зоінішньому боргу. Надалі все куди спокійніше.
Так, за плановим графіком, 3 кв.21 - піковий, щонайменше на 2021-2023
А структура держборгу (+ гарантованого) за валютами, все ж така (а не 1/3 валюти, 2/3 - грн, як десь вище стверджується... на жаль)
Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.07.2021 (в розрізі валют погашеня) млрд. одиниць
дол.США грн. % Загальна сума державного та гарантованого державою боргу 92,96 2499,39 100,00% Долар США 34,24 920,52 36,83% ЄВРО 12,08 324,75 12,99% СПЗ 12,07 324,63 12,99% Українська гривня 34,03 914,93 36,61% Японська єна 0,54 14,56 0,58%
zРадио написав:Вы нарочно пытаетесь превратить дискуссию в фарс, чтобы вопросы стимулирования внутреннего производства даже не поднимались
почему фарс, я же чётко написал внешним инвесторам такая кухня с курсом будет неинтересна. Слабой валютой внутреннее производство не поднимешь, нужна гарантия защиты инвестиций, невмешательство государства в рыночные механизмы, прозрачная налоговая система и много всего остального. Колесо важная деталь автомобиля, но не единственная.
А я и не говорил, что условие достаточное, я говорил, что условие обязательное (причем кто-кто, а вы об этом хорошо знаете, но решили позаигрывать с читателями ). Пока мы будем покупать потребительский импорт за кредиты к нему прилагающиеся, ни о каких инвестициях можно даже не мечтать! Это противоречит самой сути инвестирования - зачем создавать производство в Украине, если можно экспортировать туда товар, конкурентный по цене, сделанный на уже отлаженных производствах? Мотивация к локализации возникает только там, где она снижает издержки
zРадио написав:Импорт создает в среднем 1 рабочее место на 7 потерянных во внутреннем производстве.
Палка в два кінця... Може нам вигідніше щоб ті шестеро,які вивільняються - їхали на Захід і звідти присилали нам доллари..ніж щоб тут лопатою землю копали бо технологій малувато... ПС Я вже навіть боюсь підняти таку крамольну річ як... А може в нас тих шістьох просто немає(демографічно) і ми ледве ледве тримаємо інфраструктуру яка була створена для 52 млн+ виготовляти і дарувати збою за кордон.. Зміну структури населення в найближчих 30 років описав тут Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...