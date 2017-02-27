zРадио написав:Я, например, знаю случай, когда мать-одиночка работает в Португалии и видит детей, оставленных на бабушку и дедушку раз в год. Финансовая математика - это не все. Такая миграция существенно снижает качество жизни
1 Якби поголовно знижувало якість життя - то не їхали б сотні тисяч туди де жити погано 2 В людини обмежений термін життя і вона не може чекати сотню років поки Держава розбудується, а тому має право приймати рішення,які вигідні як їйтак і Державі. ПС Як на мене - то присилання 10-15 млрд доларів в рік це швидше говорить про те що є що присилати - а наявність доходів,які не витратились на споживання- говорить про те що люди живуть не погано (хоча погоджуюсь що могли жити краще..але як на мене (70 річна зараза комунізму безслідно ще ні для кого не пройшла) А отримання (покращення валютного балансу України) на 10-15 млрд доларів в рік,без жодних політичних умов від тих хто підтримує - вигідно Україні.
ПС Вам потрібна вічна голка до примуса? Остапу Бендеру - ні ,бо він не збирався жити вічно...а Ви ?
budivelnik написав:Якби поголовно знижувало якість життя - то не їхали б сотні тисяч туди де жити погано
Не нужно подменять понятий - едут не туда, где плохо, а туда, где хорошо. Потому что там можно заработать, например, на учебу детей. При этом часто такие вынужденные решения связаны с тяготами разлуки, одиночества, недостаточной медицинской помощи в силу ее дороговизны по месту работы и т.д.
budivelnik написав: Держава розбудується, а тому має право приймати рішення,які вигідні як їйтак і Державі
Помню, ты говорил "не человек для государства, а государство для человека". Что поменялось?..
zРадио написав:Помню, ты говорил "не человек для государства, а государство для человека". Что поменялось?..
Нічого 1 Як ти бачиш ,я не проти того ,щоб люди самі приймали рішення про власну долю іїхали туди де їм краще...або залишались тут як я і мої діти. 2 Для того щоб потім,такі як ти , тих хто виїхав -не звинувачували , я показую що Держава не програла від їх виїзду.
Де в цих двох пунктах ти бачиш логічне протиріччя? ПС Я також за те щоб всі були багаті і здорові..але якщо сьогодні в Україні 1 трактор і 6 лопат...то я нічого не маю проти того , щоб ті кому пропонують працювати лопатою на заводі Ахметова чи Пінчука з Коломойським - їхали працювати на тракторах за кордон...при умові що пришлють звідти більше , ніж тут би від них отримала Держава працюй вони лопатами.