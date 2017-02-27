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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8210821182128213
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:14

  zРадио написав:Я, например, знаю случай, когда мать-одиночка работает в Португалии и видит детей, оставленных на бабушку и дедушку раз в год. Финансовая математика - это не все. Такая миграция существенно снижает качество жизни
1 Якби поголовно знижувало якість життя - то не їхали б сотні тисяч туди де жити погано
2 В людини обмежений термін життя і вона не може чекати сотню років поки Держава розбудується, а тому має право приймати рішення,які вигідні як їйтак і Державі.
ПС
Як на мене - то присилання 10-15 млрд доларів в рік це швидше говорить про те що є що присилати - а наявність доходів,які не витратились на споживання- говорить про те що люди живуть не погано (хоча погоджуюсь що могли жити краще..але як на мене (70 річна зараза комунізму безслідно ще ні для кого не пройшла)
А отримання (покращення валютного балансу України) на 10-15 млрд доларів в рік,без жодних політичних умов від тих хто підтримує - вигідно Україні.

ПС
Вам потрібна вічна голка до примуса?
Остапу Бендеру - ні ,бо він не збирався жити вічно...а Ви ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:19

  budivelnik написав:Якби поголовно знижувало якість життя - то не їхали б сотні тисяч туди де жити погано


Не нужно подменять понятий - едут не туда, где плохо, а туда, где хорошо. Потому что там можно заработать, например, на учебу детей. При этом часто такие вынужденные решения связаны с тяготами разлуки, одиночества, недостаточной медицинской помощи в силу ее дороговизны по месту работы и т.д.

  budivelnik написав: Держава розбудується, а тому має право приймати рішення,які вигідні як їйтак і Державі


Помню, ты говорил "не человек для государства, а государство для человека". Что поменялось?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:27

  zРадио написав:Помню, ты говорил "не человек для государства, а государство для человека". Что поменялось?..
Нічого
1 Як ти бачиш ,я не проти того ,щоб люди самі приймали рішення про власну долю іїхали туди де їм краще...або залишались тут як я і мої діти.
2 Для того щоб потім,такі як ти , тих хто виїхав -не звинувачували , я показую що Держава не програла від їх виїзду.

Де в цих двох пунктах ти бачиш логічне протиріччя?
ПС
Я також за те щоб всі були багаті і здорові..але якщо сьогодні в Україні 1 трактор і 6 лопат...то я нічого не маю проти того , щоб ті кому пропонують працювати лопатою на заводі Ахметова чи Пінчука з Коломойським - їхали працювати на тракторах за кордон...при умові що пришлють звідти більше , ніж тут би від них отримала Держава працюй вони лопатами.
budivelnik
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