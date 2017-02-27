Додано: Пон 30 сер, 2021 21:29

vitaliian написав: а при курсе 29 мы пересядем на ланосы, и перестанем импортировать смартфоны? проблема не в курсе, а в том что мы ничего не производим. И при курсе 50 производить не начнем, доказано девальвацией 2014. На импорте тоже много налогов висит, импорт тоже дает рабочие места - логистика, опт, розница, сервис. Этих людей с падением импорта куда девать, плодить безработицу, садить на пособия, в сёла на огороды? а при курсе 29 мы пересядем на ланосы, и перестанем импортировать смартфоны? проблема не в курсе, а в том что мы ничего не производим. И при курсе 50 производить не начнем, доказано девальвацией 2014. На импорте тоже много налогов висит, импорт тоже дает рабочие места - логистика, опт, розница, сервис. Этих людей с падением импорта куда девать, плодить безработицу, садить на пособия, в сёла на огороды?

Импорт создает в среднем 1 рабочее место на 7 потерянных во внутреннем производстве. Именно поэтому все страны конкурируют за право производить. Исключение - США, которые могут себе позволить производить для собственного потребления где угодно, экспортируя взамен долларPS: для справки - импорт даже из ВВП вычитается, не являясь продуктом добавленной стоимостиPPS: никто не против импорта, который мы не можем сами производить - в конце концов, принцип международного разделения труда не позволяет отдельным экономикам полностью закрывать все потребности. Речь лишь о некритическом импорте, производимом в странах с более высокой стоимостью труда, но имеющем дискриминационное ценовое преимущество перед украинским продуктом, достигаемое непаритетным обменным курсом, поддерживаемым с помощью кредитного рычага. Курс гривны к СКВ должен быть таким, чтобы не приходилось увеличивать внешний долг на финансирование неинвестиционной деятельности - валютные обязательства экономики можно увеличивать только под расширение внутреннего производства, которое в перспективе и уменьшает импортозависимость