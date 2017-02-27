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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8210821182128213
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:15

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Вы нарочно пытаетесь превратить дискуссию в фарс, чтобы вопросы стимулирования внутреннего производства даже не поднимались
почему фарс, я же чётко написал внешним инвесторам такая кухня с курсом будет неинтересна. Смысл вкладываться в такую страну, которая сама валит собственную валюту? Слабой валютой внутреннее производство не поднимешь, нужна гарантия защиты инвестиций, невмешательство государства в рыночные механизмы, стабильное законодательство, прозрачная налоговая система и много всего остального. Колесо важная деталь автомобиля, но не единственная.

курс, тут ти відриваєш від інфляції,
інфляція - частково залежить від бюджетного дефіциту, частково від очікувань.
Так що стабільна низька інфляція "маст хев".
Так само, як і бюджетний дефіцит не більше кількох %.

А смисл штучно завищувати курс в угоду спекулянтам/інсайдерам?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:17

  Denik написав:
  change_pm написав:Уявіть, шо буде з баксом а з гривасом?

До червня 2022 року з гривнею нічого не трапиться.
Причину наводив вище - лище в України в 21/22 маркетинговому році є суттєві об'єми продовольства для експорту в Причорноморському регіоні.

Шкода (((( знову значить будемо годувати семіпосольщіну і їх виробників...
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:21

  change_pm написав:В наш час навіть бабушка може стати дєдушкой, хоча в поважному віці це немає вже сенсу...

До чого це я...?!
Over 100 House Republicans sign letter promising not to vote to raise debt ceiling, as partisan battle looms

https://www.foxnews.com/politics/house- ... nciliation

Республіканці відмовляються піднімати держборг, битва за підняття буде шикардосна!!! :lol:

Питання таке, а рапром - опа, і дефолт Штатів? А? В наш то час все можливо?!

Уявіть, шо буде з баксом :roll: а з гривасом?

так уже було ... ну посидять тиждень другий вчителі та інші бюджетники у відпустці за свій рахунок ... все одно ковід ... щось капне ... а там Капітолій проголосує обома палатами ... і QE ... в дії
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:23

  Denik написав:
  change_pm написав:Уявіть, шо буде з баксом а з гривасом?

До червня 2022 року з гривнею нічого не трапиться.
Причину наводив вище - лище в України в 21/22 маркетинговому році є суттєві об'єми продовольства для експорту в Причорноморському регіоні.

а що з гривнею може трапитися?
курс грн до валют - це просто курс.
чому так всі кламають на курс, ви в доларів маєте повні матраси і наволчки?

з.і.
а що у чернві 2022?
Путін нападьот?
Чи Амаргедон який ?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:з.і.
а що у чернві 2022?
Путін нападьот?
Чи Амаргедон який ?

У червні 2022 року можна буде спрогнозувати свій врожай, врожай сусідів і по світу вцілому, глянуи на перспективи ринку сталі, енергетику.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як на мене основні зміни в 2022 відбудуться у світовій енергетиці.
Японія повернеться до атомної енергетики від викопного палива.
Германія - навпаки закриє АЕС, по ній потопчаться сусіди: Франція та Польща за рахунок високих газових цін та цін квот СО2.
В Європі та Китаї частина електромобілів у продажах за 1 півріччя склала 15 та 12 відсотків відповідно. viewtopic.php?p=5288895#p5288895 Очевидно, що за 2 півріччя цього року та за 1 півріччя 2022 (з відкриттям двох гігафабрик Тесли) ця цифра стане ще більшою. Під кінець 2022, коли знімуться обмеження ОПЕК+ частка електромобілів в парку автомобілів Китаю та Європи буде більшою за 5%, а це в свою чергу вплине на ринок нафти.
Для України та гривні це все означатиме невисокі ціни на нафту та імпортне вугілля (але в 2022 році імпорт енергетичного вугілля знизиться ще десь на 50%). Газова війна навколо Півгічного Потоку - 2 може тривати весь 2022 рік.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доганяємо долар? Чи сподобались качелі?
Таке враження, що великі гравці (експортери) ввійшли у смак, знаючи як поведе себе НБУ. Піднімають вартість долара, а потім викидають на МБ об'єми знаючи що НБУ підстрахує і не допустить провалу. Головне не бути занадто жадним коли задираєш котирування вгору. А імпорт підлаштовується і виходить із покупкою під час пропозиції цих об'ємів.
Фактично виходить, що моду на МБ зараз диктує експорт. (все це виключно моя суб'єктивна точка зору та оціночне судження)
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Це все лише означає, що в Росії дуже скоро буде заборона експорту зерна, а в Україні до червня 2022 не буде ніяких проблем ні з валютною виручкою, ні з виплатами по держборгу, ні з бюджетом. Все через високі ціни на продовольство.

Крапля за краплею ринок сприймає новини з Росії. Власне це той "чорний лебідь" (Звіт USDA від 12 серпня).
Ціна на базисі FOB Української пшениці на Єгипетських тендерах зросла з 19 серпня по сьогодні
з $297,99 до $304,25 і на 9 доларів на базисі C&F.
https://latifundist.com/novosti/56502-e ... y-u-kernel
https://latifundist.com/novosti/56378-e ... -u-nibulon
Тобто рекордний урожай не призводить до падіння цін, а навпаки - йде підтримка гривні за рахунок подорожчання експорту.
Те саме відбувається і на ринку сталі/ЗРС
https://www.reuters.com/article/idUSL1N2Q10E1
The most-active steel rebar on the Shanghai Futures Exchange , for January delivery, ended up 4% to 5,354 yuan ($827.68) a tonne.
Benchmark iron ore futures opened 4.9% higher before giving up most of the gains.
Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China SH-CCN-IRNOR62 rose by $4 to $156 a tonne, according to SteelHome consultancy.
Востаннє редагувалось Denik в Вів 31 сер, 2021 09:34, всього редагувалось 2 разів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Пока мы будем покупать потребительский импорт за кредиты к нему прилагающиеся, ни о каких инвестициях можно даже не мечтать! Это противоречит самой сути инвестирования - зачем создавать производство в Украине, если можно экспортировать туда товар, конкурентный по цене, сделанный на уже отлаженных производствах? Мотивация к локализации возникает только там, где она снижает издержки
слишком много усилий надо приложить чтобы отказаться от легких денег (кредитов). Много чего упирается в политическую волю руководства которым нужны деньги "здесь и сейчас" (любой ценой) для пенсий, зарплат чиновников и великих строек, которые экономика без вливаний не тянет.

В целом у нас похожие точки зрения, за тем исключением что я против вмешательства в рынок, внутрее производство должно расти в любых условиях а не искусственно под него созданных, увы кредиты это часть мирового финансового рынка. Предлагаю закончить оффтоп.
vitaliian
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