zРадио написав:Вы нарочно пытаетесь превратить дискуссию в фарс, чтобы вопросы стимулирования внутреннего производства даже не поднимались
почему фарс, я же чётко написал внешним инвесторам такая кухня с курсом будет неинтересна. Смысл вкладываться в такую страну, которая сама валит собственную валюту? Слабой валютой внутреннее производство не поднимешь, нужна гарантия защиты инвестиций, невмешательство государства в рыночные механизмы, стабильное законодательство, прозрачная налоговая система и много всего остального. Колесо важная деталь автомобиля, но не единственная.
курс, тут ти відриваєш від інфляції, інфляція - частково залежить від бюджетного дефіциту, частково від очікувань. Так що стабільна низька інфляція "маст хев". Так само, як і бюджетний дефіцит не більше кількох %.
А смисл штучно завищувати курс в угоду спекулянтам/інсайдерам?
Як на мене основні зміни в 2022 відбудуться у світовій енергетиці. Японія повернеться до атомної енергетики від викопного палива. Германія - навпаки закриє АЕС, по ній потопчаться сусіди: Франція та Польща за рахунок високих газових цін та цін квот СО2. В Європі та Китаї частина електромобілів у продажах за 1 півріччя склала 15 та 12 відсотків відповідно. viewtopic.php?p=5288895#p5288895 Очевидно, що за 2 півріччя цього року та за 1 півріччя 2022 (з відкриттям двох гігафабрик Тесли) ця цифра стане ще більшою. Під кінець 2022, коли знімуться обмеження ОПЕК+ частка електромобілів в парку автомобілів Китаю та Європи буде більшою за 5%, а це в свою чергу вплине на ринок нафти. Для України та гривні це все означатиме невисокі ціни на нафту та імпортне вугілля (але в 2022 році імпорт енергетичного вугілля знизиться ще десь на 50%). Газова війна навколо Півгічного Потоку - 2 може тривати весь 2022 рік.
Доганяємо долар? Чи сподобались качелі? Таке враження, що великі гравці (експортери) ввійшли у смак, знаючи як поведе себе НБУ. Піднімають вартість долара, а потім викидають на МБ об'єми знаючи що НБУ підстрахує і не допустить провалу. Головне не бути занадто жадним коли задираєш котирування вгору. А імпорт підлаштовується і виходить із покупкою під час пропозиції цих об'ємів. Фактично виходить, що моду на МБ зараз диктує експорт. (все це виключно моя суб'єктивна точка зору та оціночне судження)
Denik написав:Це все лише означає, що в Росії дуже скоро буде заборона експорту зерна, а в Україні до червня 2022 не буде ніяких проблем ні з валютною виручкою, ні з виплатами по держборгу, ні з бюджетом. Все через високі ціни на продовольство.
The most-active steel rebar on the Shanghai Futures Exchange , for January delivery, ended up 4% to 5,354 yuan ($827.68) a tonne. Benchmark iron ore futures opened 4.9% higher before giving up most of the gains. Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China SH-CCN-IRNOR62 rose by $4 to $156 a tonne, according to SteelHome consultancy.
Востаннє редагувалось Denik в Вів 31 сер, 2021 09:34, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Пока мы будем покупать потребительский импорт за кредиты к нему прилагающиеся, ни о каких инвестициях можно даже не мечтать! Это противоречит самой сути инвестирования - зачем создавать производство в Украине, если можно экспортировать туда товар, конкурентный по цене, сделанный на уже отлаженных производствах? Мотивация к локализации возникает только там, где она снижает издержки
слишком много усилий надо приложить чтобы отказаться от легких денег (кредитов). Много чего упирается в политическую волю руководства которым нужны деньги "здесь и сейчас" (любой ценой) для пенсий, зарплат чиновников и великих строек, которые экономика без вливаний не тянет.
В целом у нас похожие точки зрения, за тем исключением что я против вмешательства в рынок, внутрее производство должно расти в любых условиях а не искусственно под него созданных, увы кредиты это часть мирового финансового рынка. Предлагаю закончить оффтоп.