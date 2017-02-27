Вийшли свіжі дані про збирання врожаю в Україні. https://minagro.gov.ua/ua/map Нічого сенсаційого. Врожайність соняшника на старті 20 ц/га у порівнянні з минулорічними 13 ц/га на старті https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1513866. Це дає сподівання на врожай соняшника близько 18-20 млн. т. вартістю 10 млрд. доларів. В РФ теж почалось вбирання соняшника та кукурудзи. Врожайність поки що трохи краща за 2020 але так було і з раннімии зерновими, урожайність яких обвалилась з плином жнив. І все одно - врожайність кукурудзи в РФ нижча за врожайність ранніх зернових в Україні. Ніякого кукурудзяного рекорду (і обвалу цін) в РФ не буде. https://www.apk-inform.com/ru/news/1521872
Цифру на картинці 44,4 запостив для того, щоб додати до неї 39 (кукурудзи) = 83,4 і помножити на 300 і отримати 25 мільярдів доларів.
Востаннє редагувалось Denik в Вів 31 сер, 2021 10:42, всього редагувалось 1 раз.
RTC12 написав:Ф'ючерси на чиказьку пшеницю торгуються близько 7,2 доларів за бушель, оскільки Росія, найбільший у світі відправник пшениці, прискорює збирання врожаю, а Міністерство сільського господарства Росії продовжує прогнозувати виробництво пшениці на 81 млн тонн, що перевищує прогноз USDA на 72,5 млн тонн. https://tradingeconomics.com/commodity/wheat
Поточний рух вниз, а тренд все одно - вгору. З Чікаго пшеницю ще треба довезти до Середземномор'я або Близького Сходу, що в умовах логістичної кризи буде дуже дорого. 81 млн. т. - це фейк російської пропаганди перед виборами (щоб не допустити стрибка цін). https://www.apk-inform.com/ru/news/1521872 Зараз зібрали 65 млн.т. і до цифри 81 як до неба рачки. 72,5 - цифра поки що це реальна. Повторюся - не росте пшениця біля лісів, що палають... Знову повторюся - Росія йде до заборони експорту зерна. 70 - млн. т в них власні потреби, десь 10 - вже експортували. Зберуть в кращому випадку 105. Ще можна експортувати 25 - це на 3 місяці роботи - а далі заборона експорту. Ринок США це відчує після чергового звіту USDA 10 вересня.
Denik Можливо буде і так...Сперечатися не буду...Поживем - побачимо.
**************************** Китай продовжує збавляти оберти...
Офіційний PMI виробництва NBS у Китаї впав до 50,1 у серпні 2021 року з 50,4 місяцем раніше і нижче очікувань ринку, що склало 50,2. Це був найслабший темп зростання фабричної активності після скорочення у лютому 2020 року на тлі дельта-варіанту спалахів COVID-19, більш високої вартості матеріалів та кампанії зі скорочення викидів вуглецю. Рівень виробництва та закупівлі був помірним, хоча спостерігалося скорочення нових замовлень, експортних продажів та зайнятості. https://tradingeconomics.com/
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Даже не попив кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После этого на копейку откатились и уравновесились. Передохнув минут 40, снова пошли вверх. До 12 успели подняться на очередные 2.5 копейки и на полкопейки откатиться. В первой половине торгов рисуется идеальная курсовая пила при не очень впечатляющей динамике. В мире доллар ночью упал, а сегодня с утра очень робко пытается отыграть часть падения. Справочный курс встретили котировками 26.8850 - 26.9050, что на 3.5 копейки выше открытия.
Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера купил 148.9 млн. Кажется, что это немного много. Будем следить за поступлением новой информации. Остатки на коррсчетах немного выросли. Существенно уменьшился объем суточных сертификатов, вернувшись к уровню субботы. В сочетании с масштабной интервенцией (или чем-то другим прочим) это перевесило мощный переток в казначейство. Наличные продолжили умеренный переток в банки.
Обращать внимание на объем МБ в псевдорабочую субботу смысла не имеет.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
В августе в Украине преобладает спрос над предложением иностранной валюты, с начала месяца чистая покупка инвалюты составила $250 млн, сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин
причём тут олени? Вам уже писали кто создаёт спрос на валюту с сентября по декабрь. Как ни странно импортерам нужна валюта, чтобы купить айфоны и мерседесы для успешных аграриев. Из года в год одно и то же.
газмяс наливает по .93 а вчера уже по .05 лил и это не смотря на то что вчера мб падал а сегодня растёт. они наверное анализируют вчерашний межбанк когда рисуют курсы.