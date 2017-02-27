боковик или бычья ловушка?
МБ и нал перестали снижаться и пошли вверх
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:24
За оцінками НБУ на 01.07.2021, обсяг виплат держави та приватного сектору за зовнішнім боргом у ІІІ кварталі має скласти 5,93 млрд дол, у IV кварталі - 5,53 млрд дол.
У І кварталі 2022 року відповідні виплати зменшаться до 4,39 млрд дол, у ІІ кварталі-2022 - до 3,29 млрд дол, у ІІІ кварталі-2022 - до 4,79 млрд дол.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:27
Нац. банк как всегда. Когда вверх три для нет его. Как только вниз в первый час прибегает и становится с покупкой.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:27
За даними НБУ, сума внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів (без переказів на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або поштові відділення), за перше півріччя зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Так, за січень-червень із використанням систем переказу коштів у межах України було здійснено 388,58 млн переказів на загальну суму 166 млрд грн, або 5,976 млрд дол в еквіваленті (за перше півріччя 2020 року – на суму 118 млрд грн, або 4, 551 млрд дол в еквіваленті). Найбільше коштів традиційно прямувало до Києва.
Середня сума переказу у межах України у першому півріччі цього року становила 427 гривень (торік – 360 гривень).
Майже всі перекази у межах України здійснювалися через системи переказу коштів, створені резидентами (99,98%).
Що стосується транскордонних переказів, тут лідерство тримають системи переказу коштів, створені нерезидентами. Через них здійснено 88,68% переказів в Україну та 97,1% – з України.
Зокрема, за перше півріччя 2021 року через системи переказу коштів було відправлено:
- в Україну – 3,68 млн переказів на суму 1,47 млрд дол в еквіваленті. Це майже на чверть (23,8%) більше за сумою, ніж у аналогічний період торік. Середня сума одного переказу в Україну також зросла – з 374 до 400 дол (на 6,9%);
- з України – 0,53 млн переказів на суму 290 млн дол в еквіваленті, зростання – на 36,8%. На 18,2% зросла і середня сума одного переказу з України: 546 дол у порівнянні з 462 дол у першому півріччі 2020 року.
Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж першого півріччя 2021 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у п’ять разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.
Трійка країн-лідерів, з яких через системи переказу коштів в Україну надійшло найбільше коштів – США, Ізраїль, Італія. З України найбільше переказували коштів до Росії, Грузії та Туреччини.
У регіональному розрізі найбільше коштів:
- з-за кордону прямувало до Києва, Дніпропетровської та Львівської областей;
- за кордон відправляли з Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.
Усього, за попередніми оцінками Національного банку України, за перше півріччя 2021 року обсяг приватних переказів традиційними та неформальними каналами становив:
- в Україну з-за кордону – 6 205 млн дол в еквіваленті (з них через системи переказу коштів надійшла майже 24%);
- з України за кордон – 482 млн дол в еквіваленті (з них через системи переказу коштів відправлено приблизно 60%).
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
заводите 2 прозапаса гривна и доллар, внесли в кассу гривну, купили онлайн доллар и сняли без комиссий (если сумма большая надо заказывать)
вы тоже заметили? арбитр играет на стороне экспортёров.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:58
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:03
Цьогорічний рожай може принести нам величезні доходи в бюджет. Враховуючи провал по запозиченнях через відсутність реформ та довіри до нашої влади, ці кілька лишніх мільярдів (а може і десятків) гривень які можуть з'явитись через трішки вищий курс конвертації валютної виручки можуть дуже сильно допомогти державі (теперішній владі).
Не хочу повторюватись, але саме такі дії НБУ були одним із ключових факторів мого часткового відкупу по 27,30. Я був впевнений, що нижче 27 НБУ не пустить або зявиться додатковий попит. Проте прогадав (недооцінив) фактор податкових платежів який і призвів до здорожчання гривні.
Ми вже бачимо, що НБУ проти дорогої гривні, але також бачимо, що валюта є. В цьому контексті сидіти в гривні на поточних депозитах виглядає не такою вже і ризикованою справою.
Завдяки євро і Укргазу пару днів тому довів співвідношення гривня/валюта до 50/50. Тепер потрібна витримка не робити різких рухів на протязі осені.
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:23
Левова частка готівкового і чорного ринку валюти - валютообмінні операції тіньової економіки та конвертація корупційної грн прикоритними.
Магазини "гучі" і "шанелю" та базари країни нарешті більш-менш розпродали минулорічні "колекції". Прийшов час закупити валюту для оплати імпорту. Тим більше, що час доставки "ширнепотребу" з Китаю і тд виріс в середньому на 30 днів.
Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту. До прикладу, чув що львівський Шувар значно збільшив конвертацію в останні дні (тижні).
Серед прикоритних значна нервозність, результати візиту у Вашингтон дуже не передбачувані. Значно активізувалися Кличко і Разумков. Багато хто, від гріха по далі, конвертується у ВКВ... Тим більше новини про "податкову амністію" вже транслюються кожною праскою і кавоваркою.
Це може бути тільки початок процесу. Вчора, як і попередньо передбачав, ситуацію згладив Укравтодор. Далі не відомо.
Тому я б не ображав благородну тварину. Та й громадян, для котрих валюта, в більшості випадків, просто інструмент в господарській діяльності...
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:38
по валюте на снятие комиссии нет, я же дал ссылку.
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