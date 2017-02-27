Додано: Вів 31 сер, 2021 12:27

За даними НБУ, сума внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів (без переказів на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або поштові відділення), за перше півріччя зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Так, за січень-червень із використанням систем переказу коштів у межах України було здійснено 388,58 млн переказів на загальну суму 166 млрд грн, або 5,976 млрд дол в еквіваленті (за перше півріччя 2020 року – на суму 118 млрд грн, або 4, 551 млрд дол в еквіваленті). Найбільше коштів традиційно прямувало до Києва.



Середня сума переказу у межах України у першому півріччі цього року становила 427 гривень (торік – 360 гривень).



Майже всі перекази у межах України здійснювалися через системи переказу коштів, створені резидентами (99,98%).



Що стосується транскордонних переказів, тут лідерство тримають системи переказу коштів, створені нерезидентами. Через них здійснено 88,68% переказів в Україну та 97,1% – з України.



Зокрема, за перше півріччя 2021 року через системи переказу коштів було відправлено:



- в Україну – 3,68 млн переказів на суму 1,47 млрд дол в еквіваленті. Це майже на чверть (23,8%) більше за сумою, ніж у аналогічний період торік. Середня сума одного переказу в Україну також зросла – з 374 до 400 дол (на 6,9%);



- з України – 0,53 млн переказів на суму 290 млн дол в еквіваленті, зростання – на 36,8%. На 18,2% зросла і середня сума одного переказу з України: 546 дол у порівнянні з 462 дол у першому півріччі 2020 року.



Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж першого півріччя 2021 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у п’ять разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.



Трійка країн-лідерів, з яких через системи переказу коштів в Україну надійшло найбільше коштів – США, Ізраїль, Італія. З України найбільше переказували коштів до Росії, Грузії та Туреччини.



У регіональному розрізі найбільше коштів:



- з-за кордону прямувало до Києва, Дніпропетровської та Львівської областей;

- за кордон відправляли з Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.



Усього, за попередніми оцінками Національного банку України, за перше півріччя 2021 року обсяг приватних переказів традиційними та неформальними каналами становив:



- в Україну з-за кордону – 6 205 млн дол в еквіваленті (з них через системи переказу коштів надійшла майже 24%);



- з України за кордон – 482 млн дол в еквіваленті (з них через системи переказу коштів відправлено приблизно 60%).