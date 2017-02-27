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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8214821582168217>
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:52

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 1216(1291-75(1028+263))випадків на добу на 30 серпня. Удав жере третього слона. Більше 1200 другий тиждень поспіль. :-(


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 3 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0283
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0062
Повні оберти МБ за тиждень - 2153,3319
Середні оберти за тиждень - 430,6664
Середні оберти за рік - 384,2501
СередньоТижневеЗважене - 26,7681

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0043
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0072
Повні оберти МБ за тиждень - 2395,1213
Середні оберти за тиждень - 479,0243
Середні оберти за рік - 376,6340
СередньоТижневеЗважене - 26,6570

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0643
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0045
Повні оберти МБ за тиждень - 1546,6154
Середні оберти за тиждень - 386,6539
Середні оберти за рік - 387,2346
СередньоТижневеЗважене - 26,8137


Робочий тиждень короткий ще і передвинутий. Середні оберти за тиждень, меньші ніж середні оберти за рік. Завдяки томній суботі!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,8838(26,6815) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,5238(27,5778) грн./дол. Це на 0,64(0,90) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,32(3,25) відсотка. Нарешті після 6 тижнів росту впали! Та сенс по року купувати той доляр ще більше 2 відсотків! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,64 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,8137(26,7681) грн./дол., а продавав дорожче. :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:17

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Пока мы будем покупать потребительский импорт за кредиты к нему прилагающиеся, ни о каких инвестициях можно даже не мечтать! Это противоречит самой сути инвестирования - зачем создавать производство в Украине, если можно экспортировать туда товар, конкурентный по цене, сделанный на уже отлаженных производствах? Мотивация к локализации возникает только там, где она снижает издержки
слишком много усилий надо приложить чтобы отказаться от легких денег (кредитов). Много чего упирается в политическую волю руководства которым нужны деньги "здесь и сейчас" (любой ценой) для пенсий, зарплат чиновников и великих строек, которые экономика без вливаний не тянет.

В целом у нас похожие точки зрения, за тем исключением что я против вмешательства в рынок, внутрее производство должно расти в любых условиях а не искусственно под него созданных, увы кредиты это часть мирового финансового рынка. Предлагаю закончить оффтоп.

Чаушеску відмовився, його участь відома.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:25

  zРадио написав:Инфляция в еврозоне взлетела до 3% (пред. 2,2%) - максимум с 2008-го. Динамика - рекорд за всю историю Евро

Зображення

Хоть по депозитам в євро (3,8% до податків) виходить невеликий плюс (а при 3.5% до податків вже теж мінус) з врахуванням інфляції.
А так по долару мінус (наразі нема депозитів 6,2%), по гривні теж або невеликий мінус, або біля нуля (якщо 12,5% дає банка)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:29

  orest написав:
  Denik написав:Стрибок курсу наприкінці серпня забезпечили олені.
http://uaprom.info/news/180708-ukraine- ... m-nbu.html
В августе в Украине преобладает спрос над предложением иностранной валюты, с начала месяца чистая покупка инвалюты составила $250 млн, сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин

Левова частка готівкового і чорного ринку валюти - валютообмінні операції тіньової економіки та конвертація корупційної грн прикоритними.
Магазини "гучі" і "шанелю" та базари країни нарешті більш-менш розпродали минулорічні "колекції". Прийшов час закупити валюту для оплати імпорту. Тим більше, що час доставки "ширнепотребу" з Китаю і тд виріс в середньому на 30 днів.
Врожай у всіх аграріїв значно кращий, тому дрібні фермери і перекупщики відчутно збільшили попит на валюту. До прикладу, чув що львівський Шувар значно збільшив конвертацію в останні дні (тижні).
Серед прикоритних значна нервозність, результати візиту у Вашингтон дуже не передбачувані. Значно активізувалися Кличко і Разумков. Багато хто, від гріха по далі, конвертується у ВКВ... Тим більше новини про "податкову амністію" вже транслюються кожною праскою і кавоваркою.
Це може бути тільки початок процесу. Вчора, як і попередньо передбачав, ситуацію згладив Укравтодор. Далі не відомо.
Тому я б не ображав благородну тварину. Та й громадян, для котрих валюта, в більшості випадків, просто інструмент в господарській діяльності...

мені вже податкова прислала лист щастя із пропозицією амністії за "долю малую"

Cтавки оподаткування доходів, які будуть задекларовані в рамках амністії: 5% загальна ставка, 9% для закордонних активів та 2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6%, 11,5%, 3% відповідно із сплатою податкового зобов ’язання трьома рівними частинами щорічно.

Держава дає можливість повернути гроші та інші активи у прозорий легальний обіг. Це можуть зробити, наприклад, ті, хто отримував зарплату у конверті, працював без оформлення трудових відносин
Прийнятий закон - це спосіб цивілізованої легалізації активів, які були приховані від оподаткування!
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:45

  flyman написав:
  zРадио написав:Инфляция в еврозоне взлетела до 3% (пред. 2,2%) - максимум с 2008-го. Динамика - рекорд за всю историю Евро

Зображення

Хоть по депозитам в євро (3,8% до податків) виходить невеликий плюс (а при 3.5% до податків вже теж мінус) з врахуванням інфляції.
А так по долару мінус (наразі нема депозитів 6,2%), по гривні теж або невеликий мінус, або біля нуля (якщо 12,5% дає банка)

Тому бетон - наше фффсьо!© :lol:

...тому і альтернативи йому в Україні - немає!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Тому бетон - наше фффсьо!©

...тому і альтернативи йому в Україні - немає!©

Крім бетону ще є земля с/г призначення, акції, об'єкти відновлюваної енергетики.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:51

  Успіх написав:Тому бетон - наше фффсьо!© :lol:
...тому і альтернативи йому в Україні - немає!© :mrgreen:

только вы чё то на валютной ветке сидите) сами себе не доверяете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............31.08.2021...........01.09.2021
дата розрахунку..............30.08.2021............31.08.2021
Євро.................................31,6963.................31,8317...+0.43%
Долар США......................26,8601.................26,8928...+0.09%
После полудня доллар прибавил еще почти копейку.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Даже не попив кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После этого на копейку откатились и уравновесились. Передохнув минут 40, снова пошли вверх. До 12 успели подняться на очередные 2.5 копейки и на полкопейки откатиться. В первой половине торгов рисуется идеальная курсовая пила при не очень впечатляющей динамике.
В мире доллар ночью упал, а сегодня с утра очень робко пытается отыграть часть падения.
Справочный курс встретили котировками 26.8850 - 26.9050, что на 3.5 копейки выше открытия.
До обеда успели опуститься еще на копейку и вырасти на 4 копейки. После короткого обеда выросли на копейку, минут 40 постояли без движения и выросли еще на полкопейки.
В мире доллар после 12 вернулся к снижению и провалился ниже утреннего минимума.
Официальный курс встретили котировками 26.9300 - 26.9500. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.5618 (+9) -67
2019 - 25.1441 (-9) +175

2018 - 28.2461 (-3)
2017 - 25.6940 (+12)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Усiм добрий день.
Так сьогоднi не найкращий день для гривнi, але все межах дозволеного i прийнятного.
Готiвка якось не хоче скакати, гадаю оленi вже видихаються. Вважаю що приблизно з 10-го вересня вже не буде на чому дивитись на стелю i потяг тихенько пошкребе на пiвдень.
Чекаю прийнятноi нагоди для зливу евро, а що робити, треба буде фiксувати збиток(((
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 31 сер, 2021 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:11

  Denik написав:
  Успіх написав:Тому бетон - наше фффсьо!©

...тому і альтернативи йому в Україні - немає!©

Крім бетону ще є земля с/г призначення, акції, об'єкти відновлюваної енергетики.

Бетон пересічному - більш доступний/зрозумілий, ніж вищеперелічені речі))
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